Derularea fără sfârșit, clipurile care pornesc singure și notificările îi țin pe utilizatori în aplicație. Cu 170 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, TikTok riscă sancțiuni uriașe și schimbări forțate. Platforma trebuie acum să își prezinte apărarea în fața Comisiei Europene.

Comisia Europeană constată funcții care creează dependență

Pe baza unor cercetări științifice, Comisia Europeană a constatat că aplicația TikTok utilizează funcții care creează dependență: derulare infinită, notificări care cheamă înapoi în aplicație și un algoritm de recomandări personalizat.

Pentru utilizatori, mai ales copii și adolescenți, spun anchetatorii europeni, asta înseamnă riscuri mari pentru sănătatea mintală.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene: „Gestionarea timpului petrecut pe ecran și controalele parentale nu funcționează corespunzător pe TikTok. TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care funcțiile sale adictive pot dăuna utilizatorilor și nu a implementat măsuri eficiente pentru a reduce astfel de riscuri.”

TikTok riscă sancțiuni și obligații

Sunt anchetate inclusiv obligațiile platformei privind confidențialitatea, siguranța și securitatea minorilor.

Corespondent PROTV: „TikTok are acum dreptul să se apere. Dacă, la finalul anchetei Comisiei Europene, se confirmă încălcarea Legii serviciilor digitale, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. În plus, autoritățile europene pot obliga TikTok să-și schimbe designul, mai ales funcțiile care creează dependență, cum ar fi limitarea derulării infinite sau ajustarea sistemului de recomandare."

Experții avertizează asupra dependenței copiilor

Marian Hurducaș, expert digital: „În doar două ore TikTok știe exact cine ești și îți dă mai mult din ceea ce îți place. TikTok n-a făcut decât să replice aceleași metode care au avut deja succes pe celelalte platforme, cum ar fi Facebook, Instagram, X, YouTube. Dependența de social media nu este cu nimic diferită față de dependența de droguri sau dependența de alimente nesănătoase.”

TikTok ajunge la 170 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană, adică 40 la sută din populația totală. Majoritatea sunt copii. TikTok este, de departe, cea mai utilizată platformă după miezul nopții de către copiii cu vârste între 13 și 18 ani.

De altfel, tot mai multe țări europene, precum Grecia, Italia, Spania, promovează sau chiar interzic accesul copiilor la rețelele de socializare până la o anumită vârstă. Subiectul este intens dezbătut și la noi, doar că momentan nu există o lege în acest sens. Reprezentanții platformei nu au prezentat un punct de vedere până acum.