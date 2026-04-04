Deși nu circula cu viteză, tânăra nu ar fi observat la timp autospeciala - oprită în mijlocul drumului, cu semnalele luminoase în funcțiune - și a intrat cu autoturismul în ea.

Impactul a fost surprins de o cameră de bord.

În acele momente, echipajul de poliție cerceta la fața locului un alt accident.

În acest caz, un bărbat de 46 de ani a fost rănit după ce a traversat neregulamentar.

Pe de altă parte, nimeni nu a avut de suferit în urma impactului cu autospeciala.

Dar șoferița începătoare a fost sancționată contravențional, pentru neasigurarea la schimbarea direcției de mers.