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Scena teribilă s-a petrecut înainte de lăsarea serii, în localitatea Dragomirești din județul Vaslui. Mai mulți copii se jucau pe terenul de fotbal în acele clipe. La un moment dat, unul dintre băieți, în vârstă de 8 ani, s-ar fi sprijinit de poartă, care a căzut peste el.

Dr. Ana Ungureanu, Ambulanța Vaslui: „Are un traumatism cranian cu pierderea stării de conștiență posttraumatic. Pacientul e conștient, stabil hemodinamic.”

Copilul, lovit la cap, a fost transportat de urgență la spitalul din Vaslui.

Polițiștii au început o anchetă, în care vor stabili cum s-a produs accidentul și dacă normele de siguranță au fost respectate.