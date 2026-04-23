Accidentul s-a petrecut joi după amiază, în localitatea Vama, din județul Suceava. Impactul a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum biciclistul este izbit de o dubiță și proiectat în alt autoturism parcat, care ricoşează într-o altă mașină.

Bărbatul de pe bicicletă a fost internat în spital cu multiple traumatisme. Șoferul care a provocat accidentul, un bărbat de 64 de ani, s-a ales și el cu răni.

Polițiștii au deschis un dosar penal şi spun că accidentul s-a petrecut din cauza vitezei și neatenției la volan.