Oamenii participă în număr mare la slujbele dedicate acestor momente și simt că în felul acesta se pregătesc sufletește pentru Paște.

Femeie: „Sentimentul ăsta de sărbătoare de Paști este aparte. (...)”

Femeie: „Este o binecuvântare, rugăciunea este bucuria lui Dumnezeu, îmi aduce linişte.”

Oamenii s-au strâns din nou în biserică în Vinerea Mare, zi dedicată înmormântării simbolice a lui Iisus Hristos.

Femeie: „E cea mai tristă Vineri din an. Dar ne întristăm acum, ca să ne putem bucura mâine noapte. Nu putem să ne rugăm acum, dar acum ne-am rugat pentru Mântuiture. Este o slujbă foarte tristă, e mai mult interior.”

În toate bisericile, slujbele au început de dimineață.

Tânără: „Este plină de încărcătură pentru mine, emoționant. Am plâns puțin, este un subiect sensibil, dar mă bucur că am venit. A fost o slujbă foarte frumoasă.”

Mulți creștini au ținut post, unii chiar post negru întreaga zi, iar preoții au purtat veșminte cernite în semn de doliu. Este momentul în care este scos din altar Sfântul Epitaf, un obiect bisericesc din catifea sau mătase pe care este pictată sau țesută, uneori cu fir de aur, imaginea cu trupul Mântuitorului în Mormânt.

Epitaful este așezat pe o masă împodobită cu flori albe, iar oamenii trec de trei ori pe sub această masă, un simbol pentru cele trei zile în care Iisus a stat în mormânt.

Mulți bunici își aduc și nepoții de mână și încearcă să le explice pe înțelesul lor acest ritual.

Femeie: „Cu bucurie, linişte, toată lumea să fie bine. Întodeauna, în fiecare an, de la bunici până acum, la copii”.

Reporter: Vă încearcă un sentiment anume?

Femeie: „De liniște și speranță.”

Anastasia: „M-au învățat bunicii mei să fac astfel de gesturi și am venit să trec pe sub Sfântul Aer.”

Băiat: „De la an la an, simt tot mai profund, vedeam totul plastic dacă pot să spun aşa. Acum, în schimb, primesc totul duhovnicește , cum mă schimbă pe mine postul”.

Reporter: Și cum te-a schimbat?

Băiat: „Nu mai sunt superficial, acord atenție oricui.”

Mamă: „Simțim că este Paştele, că vine Paștele cu adevărat. Încercăm să venim și un pic la biserică, să îndreptăm copiii spre credință.”

Constantin Stoica, preot: „Remarcăm că există un plus de sensibilitate, un plus de credință, probabil și din cauza faptului că în ultimii ani vorbim de moarte, de războaie, de tensiuni la nivel internațional și ceea ce e important e că oamenii își doresc pace și linişte - credincioșii sunt îngrijorați, dar se roagă pentru pace și linişte.”

Corespondent PROTV: „Seara după ora 18:00, este ultima Denie din această Săptămână Mare - Denia Prohodului. Oamenii cântă împreună cu preoții după textele împărțite în biserică - acest cânt al plângerii Domnului.

Paradoxal, versurile au un mesaj optimist de credință, pentru că, după această durere, urmează Minunea Învierii - cea mai importantă Sărbătoare a Creștinității. Slujba se încheie prin tradiționala procesiune în jurul bisericii, la care participă credincioșii cu lumânări aprinse în mâini.

Urmează Sâmbăta Mare, o zi a tăcerii și așteptării. Slujba de Înviere are loc la miezul nopții, iar ProTV va transmite în direct de la Mânăstirea Antim din Capitală.