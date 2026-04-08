Pe traseu, credincioșii s-au oprit de 14 ori pentru rugăciuni și cântări religioase.

Credincioasă: „Ne impresionează foarte mult, facem Calea Crucii în tot orașul, facem o procesiune care semnifică calea lui Isus Hristos.”

Credincioasă: „Este un moment solemn pentru Biserica Greco-Catolică din România. Pentru mine înseamnă lumină, înseamnă credință, tot ce poate fi mai frumos în această lume. Ne pregătim pentru Înviere.”

Credincios: „Pentru noi este foarte impresionant și pentru biserica noastră, foarte emoționant. Noi participăm la slujba de Înviere cu cea mai mare plăcere.”

Tradiția Drumului Crucii are loc în Blaj de 10 ani.

Cristian Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia: „Meditând Drumul Crucii Mântuitorului și gândindu-ne fiecare la crucea noastră, la viața noastră și mai ales având un gând de rugăciune la toți cei care suferă din cauza războaielor și a violențelor.”

Traseul s-a încheiat la Catedrala Sfânta Treime.