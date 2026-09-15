Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi trage un semnal de alarmă, mai ales că poluarea cursurilor de apă este un fenomen tot mai des întâlnit.

Bărbatul de 72 de ani din Sângeorgiu de Pădure a fost văzut de unul dintre paznicii Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Mureș cum aruncă sacul cu găini moarte în râul Târnava Mică.

Victor Micheo, paznic AJVPS Mureș: ”M-am dus la el și i-am adus în atenție că fapta este foarte gravă și sancțiunea foarte mare. I-am dat posibilitatea să aleagă între a lua o amendă de la poliție și a scoate sacul aruncat. A ales varianta a doua, s-a dus după sac”.

Gestul a revoltat comunitatea.

Localnic: ”Punea în grădină acolo, făcea o groapă și băga acolo, dar nu ai voie să arunci acolo. Și așa avem probleme cu Târnava”.

”Mai jos, se bea apă din Târnava”

Localnic: ”Asta nu-i frumos”.

Pescar: ”Ce e mort nu se aruncă în apele curgătoare”.

Reprezentanții asociației au făcut public cazul pentru a atrage atenția asupra poluării cursurilor de apă, un fenomen tot mai întâlnit. Asemenea gesturi nu afectează doar mediul, ci și comunitățile din zonele traversate de râu.

Micheo Victor, paznic AJVPS Mureș: ”Când îi prindem, îi mai punem să le scoată, anunțăm autoritățile, dar din păcate oamenii aruncă unde apucă. Mai jos, se bea apă din Târnava, se scoate apa potabilă din Târnava”.

În funcție de gravitatea faptei, poluarea râurilor se pedepsește în România cu amendă sau chiar închisoare.