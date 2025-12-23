Cu cât plătești mai mult pentru locul de parcare, în 2026, în București
Taxele pentru locurile de parcare de reședință cresc, în 2026, cu aproape 5,6%. Nu e o majorare explozivă, dar contează, în condițiile în care se va adăuga tuturor celorlalte creșteri de cheltuieli pentru bucureșteni.
Nivelul taxei depinde de zona în care se află locuința și locul de parcare de reședință.
În 2025 – potrivit HCGMB 356 din 20/12/2024, un bucureștean a plătit:
· 754 lei/an (pentru zona A),
· 628 lei/an (zona B),
· 502 lei/an (zona C)
· 365 lei/an (zona D).
Sursa: spotmedia.ro
