Intervenția de succes de luni este primul pas dintr-un plan prin care autoritățile încearcă să asigure pe termen lung debitul necesar funcționării în siguranță Centralei de la Cernavodă.

Măsurătorile de marți dimineață făcute la Cernavodă indică o ușoară creștere a nivelului Dunării în zona care este atât de importantă pentru asigurarea necesarului pentru sistemul de răcire a Reactorului 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Autoritățile vorbesc despre o creștere de 2 cm. Nu este una spectaculoasă, însă, în contextul în care prognoza era una negativă, se prevestea practic o scădere a nivelului cu 2 cm.

Acei 4 cm care au ajuns inclusiv subiect de glume în spațiul virtual sunt practic dovada că ceea ce s-a întâmplat luni, că operațiunea orchestrată de Forțele MApN a avut un efect important, care să asigure vreme de două, trei, poate chiar 4 zile, necesarul de debit al Dunării pentru funcționarea în condiții normale centrale de la Cernavodă.

Însă operațiunea de detonare a stâncii de la Izvoarele nu a fost decât o primă parte extrem de importantă în economia ceea ce se întâmplă în zonă și vorbim practic despre ceea ce se pregătește pentru ziua de miercuri. Sunt patru barje.

Ultima este gata a fi încărcată cu 500 tone de piatră. Cele patru barje, două dintre ele, aduse de la Isaccia, vor fi practic scufundate undeva în amonte de zona cea mai relevantă. Este vorba despre bifurcația brațului Bala cu brațul Dunării Vechi.

E o zonă extrem de importantă, pentru că, spuneau specialiștii, în ultimii ani s-a ajuns ca practic 84% din volumul apei Dunării să o ia pe la pe brațul Bala, iar diferența de 14 procente pe brațul Dunării Vechi, braț pe care se asigură practic alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.

Ori odată montate, odată scufundate aceste patru barje, operațiune programată pentru ziua de mâine și care se anunță a fi una extrem de meticuloasă, riguroasă, greoaie, va dura probabil câteva ore.

Va asigura practic, cred cei de la Apele Române, în primul rând o schimbare a curentului Dunării și direcționării practic fluviului pe vechiul curs, tocmai pentru a duce astfel la creșterea nivelului, dar mai ales a cre la creșterea debitului. Iar după aceste operațiuni vor continua multe alte lucrări în zonă.