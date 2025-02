CTP revine cu explicații în ceea ce privește ”susținerea” sa pentru Crin Antonescu: ”Nu am scris că îl voi vota”

”Ce spuneam eu despre domnul Antonescu în 2014, când s-a retras din cursa prezidențială, în fața lui Klaus Iohannis care a devenit candidatul unic al dreptei?

Spuneam așa, atunic la Digi24: cariera politică a domnului Antonescu s-a sfârșit în 2012. Până a prelua acel interimat la președinția României, domnul Antonescu era un candidat valabil, un politician cu un grad de încredere apreciabil în ochii publicului.

Practic, după acel interimat, Crin Antonescu a încetat să mai fie unc andidat credibil. Discursul său s-a degradat constant, a devenit din ce în ce mai găunos, mai politicianist, mai lipsit de substanță”, a scrie pe pagina personală de Facebook Cristian Tudor Popescu.

CTP arată că Antonescu nu s-a ținut de cuvânt când a spus că se retrage din politică.

Gesturile sale politice au fost uneori chiar iraționale, greșeli, gesturi smucite, declarații sărite din baie. La ce mă refeream la interimat? Atunci, Crin Antonescu, într-un discurs uriaș, în fața unei mulțimi de oameni, în aer liber a spus, chiar înainte de votul pentru suspendarea lui Traian Băsescu, la referendum, a spus textual așa: Ori tu, ori eu! Dacă 9 milioane de români în lumină, 9 milioane de români drepți nu îl vor alunga pe Traian Băsescu eu vă dau cuvântul meu de onoare că ies din politică. Și s-a masturbat apoi cu cuvântul său de onoare pentru că nu a ieșit din politică în 2012, a ieșit în 2014”.

Cristian Tudor Popescu a ținut să precizeze că a avut atât critici, cât și momente de laudă la adresa lui Crin Antonescu:

“Eu am avut critici nu puține cu privire la activitatea și discursurile de atunci ale domnului Crin Antonescu, am avut și momente de laudă, atunci când Crin Antonescu era mult mai puțin cunoscut, de exemplu în 2006, când PNL, sub conducerea lui Tăriceanu a votat retragerea peste noapte a trupelor române din Irak. Singurul care s-a opus fățiș atunci a fost Crin Antonescu. După cum vedeți, bune și rele, lumini și umbre”.

