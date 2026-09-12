Tot mai multe cercetări arată că atingerea materialelor naturale, precum solul și plantele, este o modalitate simplă de a crește diversitatea microbiană a pielii. Atunci când pe pielea noastră trăiește o comunitate bogată și diversă de microorganisme, ele se țin reciproc sub control și ne pot proteja de bacteriile mai periculoase, patogene. Acest lucru pare să fie benefic și pentru sistemul imunitar, scrie BBC.

Mira Grönroos, ecolog și cercetător în domeniul relației dintre natură și sănătate la Institutul Finlandez pentru Mediu, a făcut următorul experiment: le-a cerut unor persoane să-și frece mâinile timp de 20 de secunde cu sol, turbă și mușchi. Ea a descoperit că numărul și diversitatea microorganismelor de pe piele au crescut semnificativ, chiar și după ce participanții și-au clătit mâinile cu apă de la robinet.

Microbiota pielii a revenit foarte repede la o stare similară celei de dinainte, motiv pentru care Grönroos spune că ar fi bine să petrecem mai mult timp în contact cu natura.

Rezultatele sugerează că un contact mai îndelungat sau mai frecvent al pielii cu natura ar putea produce schimbări semnificative la nivelul pielii și al organismului.

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