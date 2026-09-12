Stan mai declarat că ceea ce l-a ajutat să se apropie de rol a fost faptul că marea temă a filmului este experiența imigrantului, ceea ce i-a amintit de venirea sa în Statele Unite, împreună cu mama sa, potrivit News.ro.

„Fjord” urmărește povestea unei familii româno-norvegiene care se mută din România într-o mică localitate din Norvegia. Atunci când școala suspectează că părinții practică pedeapsa fizică asupra copiilor, intervenția instituțiilor declanșează un conflict care pune față în față valori și mentalități diferite despre familie, educație, libertate individuală și responsabilitatea statului.

Sebastian Stan respinge eticheta de „film MAGA”

Întrebat în legătură cu comentariile potrivit cărora filmul este „un film MAGA”, Sebastian Stan a răspuns: „Uite cum stă treaba: de când a devenit normal să credem că o tabără are toate răspunsurile și nu greșește cu absolut nimic? Multe dintre reacțiile astea vin de la oameni care nici măcar nu au văzut filmul”.

El consideră că tocmai asta arată de ce avem nevoie de mai multe filme ca acesta.

„Ca să ne amintească faptul că a existat o vreme în care oamenii puteau să se întâlnească, să aibă păreri diferite și măcar să se asculte unii pe alții. Filmul nu arată cu degetul și nu spune: «Ei bine, tu deții cheia, iar tu nu.» Spune pur și simplu: «La naiba, suntem niște oameni cu defecte.» Și, apropo, copiii n-ar trebui să fie cei care plătesc prețul pentru asta”, argumentează actorul.

El a comentat și faptul că „Fjord” este unul dintre rarele roluri care i-au permis să vorbească în limba maternă și să lucreze cu un cineast român, povestind despre sentimentele pe care i le-a trezit acest fapt.

„Marea temă a filmului este experiența imigrantului, iar pentru mine aceasta a fost calea de a mă apropia de rol. Când am citit scenariul, mi-am amintit de venirea mea în SUA și de rușinea pe care o simțeam - de cât de conștient eram de simplul fapt că eram diferit. Mama îmi spunea mereu, într-un mod nu foarte diferit de familia din film, că nu trebuie să-ți faci aliați, nu trebuie să-ți faci dușmani, ci trebuie să fii amabil cu toată lumea. Pe măsură ce am crescut și am căpătat mai multă încredere în a-mi accepta diferențele, pe la 16-17 ani, mi-am spus că într-o zi trebuie să mă întorc și să găsesc un film pe care să-l fac în România, pentru a mă reconecta. Cristian era unul dintre cineaștii pe care îi urmăream. Știam cum filmează, știam cât de mult îi place ca filmele sale să fie ambigue din punct de vedere moral. Am tot încercat să găsim proiectul potrivit, iar în cele din urmă m-a sunat și mi-a spus: «Cred că am filmul acesta. Va fi primul meu film în limba engleză și primul tău film românesc.» S-a potrivit foarte bine”, a relatat Sebastian Stan.

„Fjord”, propunerea României pentru Premiile Oscar 2027

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”.

Filmul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d'Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

În rolurile principale joacă actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve, iar Tudor Vladimir Panduru semnează imaginea, Mircea Olteanu montajul și Simona Pădurețu scenografia.

Filmul urmărește povestea unui cuplu româno-norvegian foarte credincios, familia Gheorghiu. Aceștia se stabilesc într-un sat situat la capătul unui fiord, unde se împrietenesc repede cu vecinii lor, familia Halberg. Copiii celor două familii se apropie, în ciuda educațiilor diferite. Când profesorii descoperă vânătăi pe corpul celei mai mari dintre copiii familiei Gheorghiu, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care o primesc de la părinți ar putea fi cauza.

„Fjord” este o co-producție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, produs de Mobra Films, în co-producție cu Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company și France 3 Cinéma. Filmul este realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și susținut de Eurimages și Programul MEDIA Europa Creativă.

Filmul a fost lansat în 19 august în Franța și urmează să fie lansat în iarnă în România.

Goodfellas este distribuitorul internațional al filmului, iar în Statele Unite, filmul este distribuit de Neon Rated.