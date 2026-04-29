Veterinarii l-au tranchilizat și, după examinare și microcipare, a fost dus în siguranță, la peste 100 de kilometri distanță.

Puiul de urs obișnuia să vină, de câteva zile, pe Platoul Cornești, o zonă foarte frecventată de iubitorii de plimbări în aer liber și de vizitatorii Grădinii Zoologice din Târgu Mureș.

Autoritățile au montat o capcană specială, cu speranța că vor captura sălbăticiunea. Dar primele încercări au dat greș.

Szantho Janos, director Grădina Zoologică Târgu Mureș: „Capcana era instalată chiar în ziua în care a apărut ursul. În prima zi a revenit în fiecare zi pe platou, a intrat și în capcană, dar nu a declanșat sistemul. Am văzut, am monitorizat. Ursul trebuie să tragă de momeală și, în acel moment, se declanșează sistemul. Acum a fost momentul în care a fost interesat de momeală.”

În final, animalul a tras de momeală, a fost capturat și tranchilizat de veterinar.

Specialiștii spun că este un mascul de doi ani, cel mai probabil părăsit recent de mamă.

Puiul de urs a fost microcipat, apoi dus la peste 100 de kilometri distanță. Cum Platoul Cornești este frecventat de mulți iubitori de mișcare în aer liber, sunt montate în zonă panouri de avertizare, dar și pubele speciale.

Korondi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică: „Am montat pubele anti-urs. Totuși, acestea sunt măsuri foarte bune, dar avem nevoie și de vizitatori care să le respecte, să nu arunce în altă parte mâncarea. În Grădina Zoologică nu a intrat ursul, am montat gard electric și pare că funcționează.”

Fată: „Prietenul meu s-a întâlnit cu ursul. Chiar acum două weekenduri am fost în pădure și am văzut urmele. Sperăm să putem alerga și în continuare și să ne bucurăm de pădure.”

Femeie: „Sperăm să fie totul bine și să nu se întâmple niciun incident cât sunt copii.”

Autoritățile trag un semnal de alarmă că în zonă pot apărea și alți urși. Locul este monitorizat în continuare.

Potrivit Direcției Județene de Mediu, în pădurile din Mureș ar trăi aproximativ 1.200 de urși, un număr de patru ori mai mare decât cel considerat optim de specialiști.