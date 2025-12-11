Cristi Danileţ critică conducerea Curţii de Apel Bucureşti. „E ruşinos modul de comportare a conducerii”

Fost membru al CSM, Cristi Danileţ spune că s-ar fi aşteptat să vadă la conferinţă un „comportament ireproşabil" din partea conducerii CAB şi nu „atitudini sindicaliste".

„Într-o conferinţă de presă instituţională te aştepţi să vezi comportament ireproşabil, calităţi de comunicare, limbaj pe înţelesul oamenilor. În niciun caz nu te aştepţi să vezi atitudini sindicaliste, certarea participanţilor, judecarea unor persoane lipsă, publicarea unor date confidenţiale. Aş fi vrut să aud aşa ceva: 'în reportajul Recorder ni s-au semnalat chestiuni grave, vom verifica, vom lua măsuri dacă sunt nereguli, scopul justiţiei este să se aplice legea pentru a se face dreptatea. Susţinem pe judecătorii corecţi, sperăm ca cei incorecţi să răspundă'. Din păcate... a fost cu totul altceva. E ruşinos modul de comportare a conducerii CAB. Eu ştiu că dreptul la justiţie este un drept al omului, iar dreptatea este o valoare constituţională. Orice neagă sau încalcă cele două principii nu are vreo legătură cu statul de drept. Or, magistraţii sunt cei care au îndatorirea etică de a apăra statul de drept, nu abuzurile, injustiţia, nedreptatea. Cei mai mulţi sunt profesioniştii. Unii însă ne fac de râs şi distrug munca celor corecţi", declară Danileţ, într-un mesaj postat joi pe Facebook.

Arsenie respinge acuzațiile

Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a răspuns, joi, acuzaţiilor venite din partea unor magistraţi în documentarul Recorder, susţinând că este vorba despre o campanie de „linşare mediatică" a sistemului judiciar, iar acţiunile par a fi parte „dintr-un mecanism organizat de destabilizare".

Ea s-a certat în mai multe rânduri cu jurnaliştii prezenţi la conferinţă şi a refuzat să răspundă la întrebările incomode, printre care şi una referitoare la motivele pentru care au fost schimbaţi judecători în dosare de mare corupţie.

Pe toată durata conferinţei, în spatele conducerii CAB au stat mai mulţi judecători, veniţi să susţină poziţia preşedintei acestei instanţe.

O singură judecătoare a avut curajul să ia atitudine împotriva şefei CAB, susţinând că tot ce a spus unul dintre colegii ei în documentarul Recorder este adevărat.

„Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizaţi, pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face. Iată, sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa, ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat. Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint. Dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atât am putut spune", a declarat magistratul, la începutul conferinţei.

