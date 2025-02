Crin Antonescu: Mi-am făcut dosarul de pensionare. Nu am depus cererea pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac

Antonescu a explicat că în ultimii ani a trăit, în principal, din veniturile soţiei, explicând şi care a fost programul său în cei 8 ani de când s-a retras din politică, context în care a subliniat că nu trebuie confundată situaţia de a nu fi angajat undeva cu situaţia ”de a nu face nimic, de a lenevi”.

„Am trăit din punct de vedere financiar din puţinele mele economii şi în principal din veniturile soţiei. Ca familie, am trăit din veniturile soţiei”, a declarat Antonescu, întrebat din ce a trăit în perioada în care nu a mai fost prezent în viaţa publică.

Întrebat de ascultători dacă a plătit CAS, Antonescu a replicat: ”De ce să plătesc CAS? Nu am fost angajat. Am spus foarte clar”.

Solicitat să precizeze dacă românii care plătesc astăzi CAS şi CASS ar trebui să-i plătească şi lui o pensie specială, Crin Antonescu a replicat: „Nu am inventat eu pensia specială, eu mi-am făcut dosarul de pensionare, nu specială, de vârstă. Am împlinit vârsta de pensionare, 65 de ani, am acest dosar, nu am depus cererea pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac, sunt nişte prevederi în vigoare”.

Crin Antonescu a fost deputat timp de 4 legislaturi, în perioada 1992 - 2008 şi senator timp de alte două, între 2008 şi 2016.

Crin Antonescu explică ce a făcut în ultimii ani

O altă întrebare a fost legată de modul în care s-a desfăşurat pentru el o zi normală din ultimii opt ani.

„Sigur, nu toate zilele seamănă una cu alta, în cazul meu, dar bună parte din aceşti ani, dacă vreţi să dăm pe ore, cam pe la 06:00 mă trezesc, îmi însoţeam fiica, pentru că era minoră, era în şcoală încă, o conduceam până la şcoală sau până la tramvai. După aceea, în timpul zilei, principalele ocupaţii ale mele – cu citit, cu scris, cu lucruri la care m-am gândit, cu lucruri pe care le-am osbervat, contacte, întâlniri cu oamenii – eu vorbesc de perioada în care am stat mai mult în Belgia. După aceea, sigur, programul normal al cuiva când familia se reuneşte seara. Eu m-am retras din activitatea politică şi, deci, n-am mai fost angajat, am fost un om liber de obligaţii de serviciu după vârsta de 55 de ani. Nu trebuie să vă imaginaţi că am făcut chestiunea asta tot timpul. Iar faptul că eu mă voi afla în faţa dumneavoastră la alegeri să vă cer votul, evident că nu vă obligă cu nimic. Dacă pentru dumneavoastră acesta este criteriul principal, o activitate, un serviciu pe care candidatul să-l fi făcut la stat sau la privat e evident că ies din vederile dumneavoastră. Tot ce vă rămâne este să îi examinaţi şi pe ceilalţi după acest criteriu. A fost o stiuaţie, nu comodă, dar care pentru mine a fost profitabilă, pentru că eu am făcut lucruri care îmi plac, dar tot ce vă rog e nu să mă votaţi, ci să nu confundaţi situaţia de a nu fi angajat undeva cu situaţia de a nu face nimic, de a lenevi”, a replicat Crin Antonescu.

