Mai sunt câteva ore, iar credincioșii de la malul mării vor primi, pentru a două oară în acest an, Lumina Sfântă a Învierii.

Slujba se va ține în toate bisericile și mănăstirile păstorite de Arhiepiscopia Tomisului. Apoi, cei care au petrecut ultimele trei zile în post și rugăciune vor fi împărtășiți. Patrule mixte de polițiști și jandarmi vor supraveghea lăcașurile.

La miezul nopții, în toate lăcășurile sfinte din Dobrogea se va ține liturghia „Odovania Învierii”, o slujba identică cu cea din noaptea de Paști, 18 spre 19 aprilie, anul acesta. Noutatea absolută este că preoții vor împărți, din nou, lumina sfântă credincioșilor.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Slujba din seara această nu e nimic nou, este o rânduială, doar am schimbat ora la cererea multor credincioși, care mi-au plâns și mi-au spus că au primit lumina prin delegate, n-am simțit bucuria Paștilor, nu ne-am putut împărtăși, faceți ceva să recuperăm Paștele. Cine spune că am inventat eu ceva nu știe. Ce e scris în carte și ce trebuie să facă oricine vine la biserică, aceea facem și noi. Aceeași lumina pe care am primit-o de Înviere și o păstrăm de pe candela sfântului Altar de pe fiecare biserică și mănăstire o vom dărui din altar, spunând de `veniți și luați lumină`”.

Părerile credincioșilor sunt împărțite.

Credincioasă: „Mi se pare o inițiative bună, deoarece nu am avut ocazia de noaptea de Înviere să mergem la biserică să luăm lumina direct de la părinte. Mi s-a adus ca la niște hoți, pe după poartă, să nu ne vadă cineva, să ne fure cineva, ne-am mulțumit cu atât”.

Credincios: „Din cauză că a fost pandemia, necuratul și-a băgat coada să nu mai intrăm în biserici. Această a fost foarte urât. Poate Dumnezeu o vrea ceva cu noi, o face o minune. Abia așteptăm să ne împărtășim”.

Bărbat: „Știu despre slujbă, dar nu știu dacă o să venim, ne mai gândim”.

Reporter: „Cum vi se pare această idee? Dacă așa s-a hotărât, noi ce putem să spunem? E a preasfințitului. Dacă el a hotărât așa, poate că e bine”.

Există riscul ca, în această noapte, în curțile bisericilor și ale mănăstirilor să se formeze grupuri mari de enoriași. Tocmai de aceea, polițiștii și jandarmii sunt alertă.

Andreea Iliescu, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „În această noapte, patrule mixte de poliție, jandarmerie și poliție locală se vor află în proximitatea lăcășurilor de cult din zonele de competență pentru aisgurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, dar și pentru a preveni încălcări ale normelor impuse pe perioada stării de alertă. Le recomandăm cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate, să se protejeze atât pe ei înșiși, cât pe cei din jurul lor”.

Conform reglementărilor date de către autorități, slujba din această noapte se va ține în aer liber, tocmai ca cei care vin să poată țină cont de distanțarea socială. Mai mult decât atât, toți credincioșii sunt obligați să poarte mască pe tot parcursul slujbei.

Patriarhia Română a reacționat, zilele trecute. Decizia trebuie asumată exclusiv de către Arhiepiscopia Tomisului, spun mai-marii BOR, care au precizat, totodată, că slujba de Înviere a avut deja loc și a fost ținută în toate bisericile ortodoxe din România.