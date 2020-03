Coronavirus România, Live Update 22 martie. 11 medici din Suceava, testați pozitiv

Coronavirus România, Live Update 22 martie. Crește numărul bolnavilor din țară. Sâmbătă seară, autoritățile au confirmat că 11 medici din Suceava au fost testați pozitiv pentru coronavirus.

Doctorii nu prezintă simptome, iar o anchetă epidemiologică a fost deja începută pentru a stabili cu cine au intrat în contact.

Oficial, vineri, la ora 13.00, aveam 367 de pacienți. Printre ei un bărbat care a stat internat toată săptămâna în Spitalul Universitar din Capitală. Mai multe cadre medicale sunt acum izolate pentru că au avut legătură cu el.

Tot în această instituție sanitară a fost depistat cu COVID 19 un al doilea pacient. Cei doi făceau dializă la același centru privat.

Cabinetul medical poate fi închis dacă se dovedește că acolo este un focar de coronavirus.

Un bărbat de 75 de ani a fost internat la Spitalul Universitar luni cu probleme grave de sănătate. Trebuia să facă dializa la un centru privat, dar pentru că tusea şi avea febră, de acolo l-au trimis la spital. Vineri nu a mai răspuns la tratamentul cu antibiotice, aşa că doctorii au hotărât să îi facă testul pentru coronavirus. Rezultatul a fost pozitiv, moment în care bolnavul a fost transferat în secţia de terapie intensivă a Spitalului Victor Babeş împreună cu un coleg de salon. Un al treilea a ajuns la Matei Balş.

16 angajaţi ai Spitalului Universitar sunt acum în izolare la domiciliu pentru că au intrat în contact cu bărbatul infectat. Este vorba despre 3 doctori, asistente, infirmiere, brancardieri şi îngrijitoare. Culmea, la doar câteva ore în unitatea de primiri urgente a Spitalului Universitar a ajuns un alt bărbat diagnosticat ulterior cu infecţia COVID 19. Făcea dializa la acelaşi centru privat ca primul pacient confirmat.

Încă 11 medici din Suceava au fost diagnosticaţi cu noul virus. Colegii lor spun că intră în categoria pacienţilor care nu prezintă simptome. Au fost începute anchete epidemiologice pentru că trebuie găsite şi testate toate persoanele cu care au intrat în contact.

O altă anchetă epidemiologică se face la Uzina Automecanică Moreni, Dâmboviţa. Liderul de sindicat de acolo susţine că un ofiţer MAPN a mers în vizită în unitate, deşi intrase în contact cu soacra sa care trebuia să stea în izolare.

Pe de altă parte, ministrul Economiei, în subordinea căruia se afla Fabrica Automecanica Moreni, spune că încă nu au venit rezultatele testului pentru soacra militarului.

În România sunt până acum 367 de pacienţi diagnosticaţi cu COVID 19. 3 dintre cei 14 internaţi la terapie intensivă sunt în stare gravă.

52 de persoane au fost declarate vindecate și externate. Cele mai multe, 36, în Timişoara. Alte 11 în București, 3 în Craiova şi câte unul în Constanța și Iași.

Printre cei externaţi se numără deputatul PNL Lucian Heiuș și city-managerul municipiului Deva, Adrian Nicolae David. Aceştia au luat boala de la senatorul Vergil Chițac, dar acum sunt vindecaţi.

Adrian Nicolae David, city manager Deva: "Zilele în spital au fost lungi, aşteptarea a fost grea. Din fericire am fost un pacient asimptomatic, cred că am făcut o verificare la timp, nu a apucat virusul să se devolte în organism. Am fost internat în spital, interacţiunea cu medicii a fost zilnică, atât direct, cât şi prin intermediul telefonului, iar tratamentul era administrat o dată pe zi.''

Majoritatea pacienţilor trataţi la Timişoara au forme uşoare ale bolii. Din acest motiv sunt externaţi după o săptămână.

Lucian Heiuș, deputat PNL: "Boala, modul în care ea s-a manifestat, m-a pus foarte mult pe gânduri, în sensul că nu am avut niciodată niciun simptom, nici eu, nici colegii mei cu care am fost în salon. Am primit un tratament încă din prima zi, care însemna o pastilă pe zi, după cinci zile, în a şasea zi ni s-a refăcut testul care a ieşit negativ, după 24 de ore ni s-a repetat acel test.''

Datele oficiale arata ca în România, 70% dintre cei diagnosticaţi cu noul virus au vârste cuprinse între 30 şi 59 de ani. Doar 4% au peste 70 de ani.

Din păcate, COVID 19 a ucis şi 7 români care trăiau peste hotare: 6 în Italia şi unul în Franţa.