Un dulap a căzut peste el în timp ce se afla în casa bunicii sale din Târgu Jiu. Copilul a fost transportat de urgență la București cu un elicopter SMURD.

Starea copilului este foarte gravă, este internat la spitalul Marie Curie din Capitală. Aici a fost adus de urgentă cu un elicopter SMURD, în urma unui incident care a avut loc ieri.

Un apel la 112 anunţa ca minorul, în vârstă de 4 ani era inconștient după ce un dulap a căzut peste el, accidental, și a fost rănit la nivelul capului. Copilul se afla în grija bunicii, în casa acesteia.

Autoritățile au ajuns la fața locului, însă minorul fusese deja transportat la spital de unchiul său. Starea lui fiind foarte gravă, a fost transferat la București.

În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar parchetul a preluat cazul.