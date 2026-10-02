Anchetatorii au făcut percheziții la două adrese din provincia Alicante, de unde au confiscat echipamente informatice și telefoane mobile.

Tânărul este bănuit că ar fi luat parte la un atac cibernetic asupra unei organizații din Catalonia, la începutul anului 2025. Pagubele se ridică la aproape un milion de euro.

În acest dosar au mai fost arestate două persoane, una în Marea Britanie și cealaltă în România. Potrivit anchetatorilor, gruparea activa din 2024.

Erau exploatate vulnerabilități în sistemele de stocare cloud pentru a fura date sensibile și a solicita răscumpărări în criptomonede.

Autoritățile susțin că rețeaua ar fi comis peste o mie de atacuri informatice la nivel mondial. 500 ar fi avut succes.