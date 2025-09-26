Control judiciar pentru un tânăr din Giurgiu care și-a amenințat fosta parteneră cu pistolul în trafic

26-09-2025 | 19:34
O tănără de 25 de ani a sesizat Poliţia după ce a fost ameninţată în trafic, cu un pistol, în judeţul Giurgiu, de fostul partener. Bărbatul conducea o motocicletă, deşi nu deţine permis şi avea o concentraţie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Vlad Dobrea

”La data de 25 septembrie a.c., ora 22.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr.8 Roata de Jos au fost sesizaţi prin apel 112, de către o tânără, de 25 de ani, din localitatea Cartojani, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că ar fi fost ameninţată cu un pistol, de către fostul iubit. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, apelanta, în timp ce conducea un autoturism, în localitatea Roata de Jos, l-ar fi observat pe fostul său iubit, un tânăr, de 27 de ani, din aceiaşi localitate, în timp ce conducea o motocicletă, moment în care ar fi scos un pistol şi ar fi ameninţat-o cu moartea”, anunţă, vineri seară, IPJ Giurgiu.

La scurt timp, tânărul a fost identificat de poliţişti, iar în urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că acesta nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, asupra sa a fost descoperit un pistol, tip airsoft, fiind indisponibilizat.

”Totodată, conducătorul motocicletei a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei”, a mai transmis IPJ Giurgiu.

crima
Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist

Poliţiştii au întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Vineri, bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

