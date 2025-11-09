Controale de weekend în trafic: patru șoferi drogați și trei sub influența alcoolului, depistați în București

razie

Polițiștii din Capitală au pornit și sâmbătă seară pe urmele șoferilor care nu respectă legea.

În urma controalelor din trafic, au descoperit că 4 conducători se aflau sub influența substanțelor interzise.

Alți 3 s-au urcat băuți la volan. Doi dintre aceștia s-au ales cu dosar penal.

În total, oamenii legii au aplicat 24 de amenzi, au constatat două infracțiuni pentru conducere sub influența alcoolului și au reținut 12 permise de conducere.

Astfel de acțiuni vor continua, spun polițiștii, pentru a preveni accidentele rutiere.

Sursa: StirilePROTV

