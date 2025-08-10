Contrabandiști opriți cu focuri de armă în Botoșani. Polițiștii au făcut o captură de peste 125.000 de lei

10-08-2025 | 13:03
Poliţiştii de frontieră din Botoșani au tras focuri de armă pentru a opri contrabandiști care transportau în valoare totală de peste 125.000 lei.

Adrian Popovici

poliţiştii de frontieră au observat sâmbătă, în zona localităţii Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localităţii, transportând fiecare câte un colet voluminos. În momentul în care persoanele au observat poliţiştii de frontieră, au abandonat coletele şi s-au dispersat în vegetaţia din zonă.

„Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale”, a precizat oficialul STPF.

În coletele abandonate au fost descoperite 10.000 de pachete de ţigarete, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare totală de peste 125.000 lei.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă. 

Sursa: Agerpres

