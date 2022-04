Însă Vladimir Putin a ordonat trupelor sale să nu ia cu asalt combinatul siderurgic Azovstal, unde rezistă în continuare ultimul grup de luptători ucraineni. „Să nu iasă de acolo nici musca", a ordonat Putin.

Între timp, continuă bătălia pentru Donbas și au loc bombardamente înverșunate, inclusiv în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

Combatanții din interiorul combinatului siderurgic Azovstal ar fi reuşit să spargă încercuirea

La Mariupol, combatanții din interiorul combinatului siderurgic Azovstal ar fi reuşit să spargă încercuirea şi să aducă în reduta lor aproximativ 500 de soldaţi şi poliţişti ucraineni, rămași izolaţi în port, fără muniţii. Astfel că aproximativ 2.000 de luptători ucraineni continuă rezistența în subteranele uriaşului complex.

Sergei Shoigu, Ministrul Apărării din Rusia: „Restul formațiilor de naționaliști s-au refugiat în zona industrială Azovstal. Vom avea nevoie de 3-4 zile pentru a ne îndeplini complet misiunea la Azovstal.”

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Consider că propunerea de luare cu asalt a zonei industriale nu are rost. Am ordonat anularea asaltului. Asta, pentru că este o situaţie când trebuie să ne gândim – adică trebuie să ne gândim mereu, dar cu atât mai mult în acest caz – la vieţile şi integritatea soldaţilor şi ofiţerilor noştri. Nu este nevoie să coborâm în aceste catacombe şi să ne târâm prin subteranele acestor unităţi industriale. Dar blocaţi complet această zonă industrială, astfel încât nici musca să nu zboare.”

Și asediul continuă.

Militar rus: „Comandantul tău a fugit. Rezervele de muniție sunt distruse. Nimeni nu vă poate ajuta. Dacă continuați rezistența, veți fi condamnați la pieire. Singura șansă să supraviețuiți este să depuneți armele și să părăsiți Mariupolul.”

Dmitriy Maslak, corespondent CGTN: „Sunt lansați și fluturași cu somații de capitulare. Manifestele sunt încărcate în cartușele proiectilelor și sunt eliberate înaintea exploziiilor.”

Totul este ruină în Mariupol

În Mariupolul „eliberat”, totul este ruină. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un tanc rusesc care făcea drifturi în mijlocul orașului devastat de bombardamente. Cucerirea completă a orașului are o semnificație simbolică și strategică - asigurarea unui coridor terestru între Crimeea și estul Ucrainei.

Patrick Bolder, locotenent-colonel, Forța Aeriană Regală a Țărilor de Jos: „Atâta vreme cât sunt apărători acolo, ruşii nu pot să-şi mute trupele, pentru că se tem că vor fi atacaţi din spate. Aşa că ruşii trebuie să anihileze rezistenţa.”

Continuă bombardamentele în bătălia pentru Donbas

În bătălia pentru Donbas, continuă bombardamentele și se dau lupte pe un front de aproape 500 de kilometri. Potrivi analiștilor, rușii nu au înregistrat încă succese majore, dar ar fi capturat parțial unele localități cheie din prima linie. Ucrainenii cer insistent aramament greu. Dar principalul lor atu este motivația.

Denys Gordeev, comandant: „Sunt în joc viaţa mea, viaţa copiilor mei, a mamei mele, a soției mele. Sunt ucrainean şi duşmanul vrea să-mi distrugă ţara. Nu doar oraşele, nu vrea doar să omoare soldați, vrea să-mi distrugă poporul.”

Joe Biden, președintele SUA: „Ucrainenii sunt chiar mai duri și mai mândri decât îi știam eu. Sunt uluit de ce pot face cu sfaturile și echipamentele pe care li le furnizăm noi, alături de restul statelor NATO.”

30% din populația din Harkov a fost evacuată

Între timp, invadatorii continuă să atace orașele masiv populate Harkov şi Herson, situate în imediata vecinătate a frontului pentru Donbas. 30 la sută din populația Harkovului a fost evacuată, iar orașul este bombardat cu furie. Proiectilele au lovit din nou blocuri de locuinţe. Populația Harkovului este majoritar rusofonă, însă calvarul trăit în ultimele două luni i-a întors pe oameni împotriva Moscovei.

Olga: „Aici m-am născut. E un dezastru. Nu am cuvinte. Nu simt nimic în momentul ăsta. Aici e toată viaţa mea. Acum simt că îi urăsc pe ruşi. Îi urăsc pe toţi ruşii.”

Intensitatea loviturilor din Harkov pare să îndrepte orașul către dezastrul din Mariupol.

Natasha: „Voluntarii ne aduc varză, sfeclă, fasole și verdeață. Amestecăm totul și facem un borș.”

Zoya: „Nici în condițiile astea nu mai putem găti pentru că, în curând, lemnul o să valoreze cât aurul. Îl găsim tot mai greu. Dacă e lovit un garaj, te duci și aduni resturile care ard, la fel dacă un obuz doboară un copac. Astea sunt singurele surse.”

Olga: „Aici dormim, am făcut asta din mese, pupitre școlare și scaune. Am folosit ce-am avut, am luat saltele din grădiniță.”

Nu e cruțat de bombardamente nici orașul Nikolaev, unde a luat amploare exodul localnicilor.

Tatyana Borschova, localnică: „Plecăm din Nikolaev pentru că, de la zi la zi, e tot mai periculos. E tot mai greu să supraviețuiești cu copii aici.”

Anna Kolegina, localnică: „Rușii sunt deja aici, intră din casă-n casă, artileria atacă în fiecare zi. Din cauza asta plecăm.”

La Bucha, familiile sunt nevoite să caute în sacii mortuari, adunați la morgă pentru a identifica rămășițele celor dragi. Peste 400 de trupuri au fost găsite până acum în orașul martir, situat la nord-vest de Kiev, de la retragerea forțelor ruse din zonă. Un sfert dintre victime nu au fost identificate.