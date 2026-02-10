Potrivit organizatorilor, conferinţa reuneşte trei ministere în acelaşi panel - Energie, Mediu şi Dezvoltare - alături de Consiliul Concurenţei şi ANRE, pentru a discuta public strategii naţionale coordonate.

Pe agenda anunţată a evenimentului se vor afla, printre alţii, Bogdan Ivan - ministrul Energiei, Pavel Niţulescu - secretar de stat în Ministerul Energiei, Dan Pascu - vicepreşedinte Consiliul Concurenţei, Anca Ginavar - directoare în Direcţia Tehnică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Răzvan Popescu - director general Romgaz, Volker Raffel - CEO, E.On Romania, Daniela Daraban - directoare executivă a Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Cristina Setran - directoare generală a OPCOM (Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale), Ion Sterian - director general Transgaz, şi Silvia Vlîsceanu - directoare executivă a Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică - HENRO.