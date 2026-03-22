Formaţiunea Mişcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob are în acest sondaj 29,9% din voturi, în timp ce Partidul Democratic Slovac (SDS) al lui Jansa are 27,5%.

Robert Golob a redus decalajul în ultimele săptămâni în urma unor măsurilor populiste, inclusiv creşterea pensiilor şi acordarea unei prime obligatorii de Crăciun, precum şi a contextului internaţional generat de războiul pornit de preşedintele american Donald Trump împotriva Iranului.

Acest război i-a luat din muniţia electorală lui Janez Jansa, acesta fiind un susţinător al preşedintelui american, dar fostul premier a încercat să compenseze printr-o campanie axată pe apărarea valorilor slovene, inclusiv a familiei tradiţionale, şi a promis că va "închide robinetul" banilor publici pentru unele ONG-uri.

Totuşi, conform rezultatelor din sondaj, niciunul dintre aceste două principale partide nu pare să obţină majoritatea absolută în camera inferioară a parlamentului. Janez Jansa, care în campanie a insistat că îşi doreşte o majoritate confortabilă, a spus după publicarea sondajului exit-poll că nu va încerca să formeze un guvern dacă aceste rezultate vor fi confirmate.