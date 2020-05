"Comitet", bărbatul care a băgat un cartier în carantină şi apoi a ameninţat cu "spoitorii", externat din spital

Bărbatul despre care autoritătile afirmă că s-a aflat la originea focarului de COVID-19 din Buzău, a fost externat din spital, el ajungând acasă, unde va avea obligaţia să rămână în izolare la domiciliu timp de 14 zile

Potrivit News.ro, bărbatul a fost internat pe 1 mai la Spitalul Victor Babeş din Capitală, fiind diagnosticat cu infecţie cu coronavirus, iar sâmbătă 8 mai a fost externat, ajungând acasă la orele serii. El va trebui să rămână în izolare la domiciliu timp de 14 zile.

Bărbatul ar fi dus la instituirea carantinei în cartierul Poştă din Buzău

Autorităţile buzoiene spun că pacientul este cel de la care a izbucnit focarul de coronavirus care a dus la instituirea carantinei în cartierul Poştă, în total fiind 30 de persoane infectate din rândul contacţilor săi, din cartierele Poştă, Mihai Viteazu şi Dorobanţi.

În cartierul Poştă de la periferia orașului Buzău locuiesc aproape 2000 de persoane. Nimeni nu are voie să între sau să iasă din perimetrul carantinat decât dacă are o urgență pe care o poate demonstra - aprovizionarea magazinelor, sau chestiuni de serviciu care nu pot fi amânate. Primarul Buzăului a cerut vineri scoaterea cartierului de sub carantină.

Ancheta epidemiologică a arătat că bărbatul ar fi mers în perioada Paştelui la socrul său din Bărbuleşti, Ialomiţa. Ulterior, conform surselor, ar fi venit la Buzău, unde ar fi organizat o petrecere cu mai mulţi invitaţi.

Cine este "Comitet" şi cum şi-a ameninţat vecinii cu "spoitorii"

Potrivit presei locale, bărbatul considerat "pacientul zero" în cartierul din Buzău ar fi un interlop local în vârstă de 41 de ani, cunoscut sub porecla "Comitet". El are acum două dosare penale, unul pentru zădărnicirea combaterii bolilor, altul pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice după ce i-a ameninţat din spital, într-un live pe Facebook, pe cei care spun că au luat de la el coronavirus.

De pe patul de spital, Comitet le-a transmis un mesaj: “Spuneți că ați luat corona de la mine și coronavirus este pe tot mapamondul. Stați să dau eu niște distribuiri, că vă fac eu acuma. Eu sunt la spital acum, să mă ierte neamul ăsta al meu că vorbesc puțin urat. La toți românii din cartierul ăla al nostru și spoitorilor de nu muriți de mâna mea cum voi veni acasă”