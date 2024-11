Christina Aguilera, ținta comentariilor dure din cauza pierderii în greutate. „Nici măcar nu am recunoscut-o”

Fanii au speculat cu privire la posibilitatea utilizării de către cântăreață a medicamentelor prescrise pentru a o ajuta să slăbească și/sau a intervențiilor de chirurgie plastică, adresând deseori întrebări cu privire la fizicul ei slab în secțiunile de comentarii ale postărilor sale de pe rețelele sociale, potrivit Yahoo News.

Aceștia au mers chiar până la a spune că interpreta melodiei „Genie In a Bottle” s-a schimbat atât de mult, încât este aproape „de nerecunoscut” în ultima vreme.

Xtina and Summer Rain cutting the ribbon for H&M grand reopening in Times Square pic.twitter.com/tD9x5TMQAm