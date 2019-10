Marii artiști deplâng trecerea în neființă a Tamarei Buciuceanu. Ultima conversație cu Arșinel

Marii artiști ai României plâng dispariția Tamarei Buciuceanu Botez, care a murit marţi, la vârsta de 90 de ani.

Actriţa Dorina Lazăr a declarat că regretă moartea Tamarei Buciuceanu, de care spune că a fost foarte legată, conform Agerpres.

"Îmi pare rău, foarte rău şi cu durere spun asta pentru că eu am fost foarte legată de Tamara. Am jucat mult împreună. Am jucat mult în teatru, nu neapărat în filme. (...) Eu am făcut o nebunie în anul 2000, o trupă particulară, şi timp de şase ani am jucat două titluri cu ea, cu Mitică Popescu, cu Mihai Dinvale, cu Adina Popescu, cu Hamdi Cerchez", a spus Dorina Lazăr.

Ea şi-a amintit că ultima dată a văzut-o pe Tamara Buciuceanu la aniversarea de 90 de ani a marii actriţe.

"Ultima dată ne-am întâlnit în săptămâna când a împlinit 90 de ani. Am fost cu Adina Popescu şi am găsit-o atât de bine şi atât de lucidă. Ne-a aşteptat cu tort, cu şampanie. Sigur că e o vârstă, e un timp şi pe toţi ne aşteaptă acelaşi lucru, dar îţi pare rău", a mai spus Dorina Lazăr.

Actorul Alexandru Arşinel spune că Tamara Buciuceanu a fost "o camaradă extraordinară, un om deosebit".

"Am vorbit cu Tamara acum câteva zile şi îmi spunea că nu se simte prea bine. Era internată în spital, dar nu se plângea. Îmi spunea: 'Arşinică, nu mă simt prea bine", a declarat Arşinel, marţi, pentru Agerpres.

El a subliniat că Tamara Buciuceanu "era o mare tragediană, dar şi o mare artistă comică, era un monument de talent, cu glas, cu voce, cu şarm, cu bunătate, cu dăruire, un om extraordinar".

"Ne este greu, foarte greu, la toţi. Nu îmi vine să cred cum se duc una după alta, Cristina Stamate, Stela Popescu şi acum Tamara. Tare rău îmi pare. A plecat un camarad, un prieten extraordinar. Îmi pare tare rău", a mai spus Arşinel.

Actorul a amintit că a jucat împreună cu Tamara Buciuceanu "la Boema, la Tănase, în turnee prin străinătate, în toată lumea".

"Am jucat cu ea la Boema, la Tănase, în turnee prin străinătate, în toată lumea, o camaradă extraordinară, un om deosebit. Ca actriţă o judecă poporul, nu ştiu ce aş mai putea adăuga la ce adăugăm fiecare în fiecare zi despre această mare artistă. Dumnezeu să o odihnească şi să o primească în rândul marilor, uriaşilor artişti care s-au dus în ultimii ani", a mai spus Alexandru Arşinel.

Soprana Angela Gheorghiu o descrie pe Tamara Buciuceanu ca fiind "una dintre cele mai importante actriţe din istoria actoriei româneşti".

"Draga noastră Tamara, nu ştii câte râuri de lacrimi stârneşte dispariţia ta. Faci parte din familiile tuturor românilor din România şi de oriunde în lume s-ar afla ei. Ne doare sufletul, pentru că eşti una dintre cele mai importante actriţe din istoria actoriei româneşti. Ai fost, eşti şi vei fi iubită şi admirată de toţi românii pentru totdeauna. Publicul românesc, Teatrul, Opereta, Opera, Filmul, Musicalul şi Televiziunea au fost şi vor fi casa ta! Îţi mulţumim pentru toată măiestria, generozitatea şi eleganţa ta!", a scris Angela Gheorghiu, pe Facebook.