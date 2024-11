Alegeri prezidențiale 2024. Ce spun românii care votează din străinătate: ”Doamne ajută!”. ”De noi depinde soarta țării”

Bătrână: ”Doamne ajută!”.

Românii din străinătate își pot exprima votul pe parcursul a trei zile - vineri, sâmbătă și duminică, așa cum s-a întâmplat și în 2019.

David studiază medicina în Italia și a venit cu prietenii să voteze.

David: ”E important să votăm pentru că votul nostru chiar poate schimba ceva, am văzut asta și pe 9 iunie, pe propria piele, am văzut că votul meu chiar a contat, dar am văzut asta și în cazul Republicii Moldova în momentul în care diaspora a reușit să schimbe în ultimul moment rezultatul alegerilor”.

Tudor trăiește în Italia de 16 ani. De 8 ani este într-un cărucior cu rotile, dar asta nu l-a împiedicat să meargă la vot.

Tudor Crișan: ”De noi depinde soarta țării și în special a copiilor noștri. Este o datorie pe care trebuie să ne-o facem cu toții indiferent de situația în care ne aflăm, în locul în care ne aflăm”.

În total, 950 de secții de votare au fost organizate în străinătate, cele mai multe în țările cu comunități mari de români. Sunt 158 în Italia și 147 în Spania. La una dintre ele, în Marbella, a votat și Irina.

Irina Alionte: ”Am venit cu încredere și optimism aici, în sudul Spaniei, unde mă aflu acum, iată că ne exercităm dreptul la vot, chiar dacă suntem de la distanță”.

În Franța și în Monaco sunt în total 68 de secții de vot. Și aici românii au venit să își aleagă președintele.

”Dacă aș putea avea o contribuție la viitorul României, chiar cât de mică ar fi, aș vrea să am. Vreau să mă întorc în România, aș vrea să fie un loc mai bun pentru viitoarea mea familie”.

”Am votat pentru un viitor mai bun”

”Cred că este datoria mea ca cetățean și este o responsabilitate pe care vreau să o exercit”.

Și românii de peste Prut votează.

”Este un drept, dar după mine și o datorie a unui cetățean, mai ales a unui român care n-a încăput în țară și care ar vrea ca această țară să fie una”.

”Am votat pentru un viitor mai bun, să fim alături de vecinii noștri și pentru noi tinerii și copii noștri”.

În cazul în care la ora 21:00 sunt cozi la secțiile de vot din străinătate, preşedintele secţiei are dreptul să prelungească programul cel mult până la 23 și 59 minute, când sistemul electronic se închide şi nu se va mai putea vota în nicio secţie.

Cetățenii din diaspora pot vota în orice secție, chiar dacă nu s-au înregistrat în prealabil. O hartă interactivă cu aceste secții poate fi găsită pe votdiaspora.ro, dar și pe registrulelectoral.ro.

Urnele cu voturile strânse în diaspora nu se deschid până la încheierea întregului proces electoral. Asta înseamnă că rezultatele votului din diaspora vor apărea după ce se închid urnele, pe măsură ce se face numărătoarea, în același timp cu cea din țară.

