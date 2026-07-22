Cod roșu de inundații în două județe din țară. Mai multe zone sunt vizate și de coduri portocaliu și galben

Totodată, până joi noaptea, sunt în vigoare coduri portocaliu şi galben pentru râuri din alte zeci de judeţe, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare, scrie News.ro.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică – Cod roşu, Cod portocaliu şi Cod galben, valabilă de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 24:00.

Hidrologii avertizează asupra viiturilor și depășirii cotelor de apărare

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, precipitaţiile prognozate pentru următoarele 24 de ore şi propagarea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”, au avertizat hidrologii.

Codul roşu vizează, de miercuri, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, râurile din judeţul Tulcea şi pe cele din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.