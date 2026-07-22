Cod roșu de inundații în două județe din țară. Mai multe zone sunt vizate și de coduri portocaliu și galben

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Inundatii tulcea
ProTV

Hidrologii au emis o avertizare Cod roşu de inundaţii, începând de miercuri seară, pentru râurile din judeţul Tulcea şi pentru cele din jumătatea de nord a judeţului Constanţa. 

autor
Mihaela Ivăncică

Totodată, până joi noaptea, sunt în vigoare coduri portocaliu şi galben pentru râuri din alte zeci de judeţe, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare, scrie News.ro.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică – Cod roşu, Cod portocaliu şi Cod galben, valabilă de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 24:00.

Hidrologii avertizează asupra viiturilor și depășirii cotelor de apărare

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, precipitaţiile prognozate pentru următoarele 24 de ore şi propagarea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”, au avertizat hidrologii.

Codul roşu vizează, de miercuri, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, râurile din judeţul Tulcea şi pe cele din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.

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Codul portocaliu este în vigoare de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 16:00, pe sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Galaţi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Un prim Cod galben este valabil de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 24:00, şi vizează sectoare de râuri din judeţele Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Vaslui, Bacău, Galaţi, Neamţ, Suceava, Constanţa şi Tulcea.

Cel de-al doilea Cod galben este în vigoare de miercuri, de la ora 12:00, până joi, la ora 08:00, şi vizează sectoare de râuri din judeţele Gorj, Mehedinţi, Argeş, Olt şi Teleorman.

Recomandările autorităților pentru populație

„Având în vedere severitatea fenomenelor prognozate, recomandăm populaţiei, în special persoanelor aflate în zonele vizate de Codul roşu şi Codul portocaliu, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, torenţilor, pâraielor, podurilor şi podeţelor şi să nu traverseze zonele inundate, nici pe jos, nici cu autovehiculele. Persoanele aflate în zone expuse trebuie să se retragă către locuri mai înalte şi sigure, să îşi protejeze viaţa înaintea bunurilor şi să respecte fără întârziere măsurile dispuse de autorităţi, inclusiv eventualele indicaţii de evacuare”, au transmis hidrologii.

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Sursa: News.ro

Etichete: inundatii,

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