"Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale. Pe unele râuri sunt posibile creşteri de debite şi niveluri, cu depăşiri ale cotelor de apărare", anunţă, miercuri, INHGA, relatează News.ro.

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu până joi, la ora 12.00

"De miercuri, 18 noiembrie, ora 12.00, până joi, 19 noiembrie, ora 12.00, Codul portocaliu se aplică râurilor din bazinul hidrografic al Timişului, în amonte de staţia hidrometrică Lugoj, în judeţele Caraş-Severin şi Timiş", transmite sursa citată.

De asemenea, de miercuri, 18 noiembrie, ora 12.00, până joi, 19 noiembrie, ora 16.00, codul galben este valabil pe râuri din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi Motru, precum şi pe afluenţii mici ai Dunării din amonte de staţia hidrometrică Calafat, în zone din judeţele: Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Sibiu şi Timiş.

"Populaţia este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă şi a zonelor inundate, să urmărească informările oficiale şi să respecte indicaţiile autorităţilor", au transmis hidrologii.

Meteorologii anunţă vânt puternic şi ploi, până vineri seară la ora 22.00. La altitudini mari, în noaptea de joi spre vineri, rafalele ajung şi la 120 km/h, fiind emisă o avertizare cod galben.

De asemenea, este cod portocaliu în Munţii Banatului şi local în vestul Carpaţilor Meridionali.