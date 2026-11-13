Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), începând de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 06:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin amonte S.H. Nepos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nepos - amonte confluenţă cu râul Şieu (judeţul Bistriţa Năsăud), Lăpuş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), scrie Agerpres.

Codul galben este instituit de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa - pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului, Vişeu - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede - bazin amonte S.H. Vadu Crişului şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vadu Crişului (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni - amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş - bazin amonte S.H. Baia de Arieş (judeţul Alba), Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget - amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Bistriţa - bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba - amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Harghita şi Neamţ).

INHGA subliniază că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor menţionate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.