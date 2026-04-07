Astfel, decizia a fost luată în baza articolului 57, aliniatul 1, litera d din legea audiovizualului.

Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, a explicat în ședința publică de marți, 7 aprilie, că măsura a fost luată deoarece ”titularul” licenței nu a depus la timp la CNA dovada achitării amenzilor.

”Să dau, totuși, citire acestui articol: faptul că licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații. Deci, ea se retrage. Nu există o condiționalitate, se poate retrage.. Se retrage de Consiliu în următoarele situații: titularul nu depune la Consiliu, în termen de șase luni de la data aplicării unor amenzi, dovada achitării acesteia.

Deci, spiritul acestei - și nu doar spiritul, ci gramatica și formularea acestui articol - este foarte clară: obligația este exclusiv în sarcina radiodifuzorului. Și are la dispoziție șase luni de zile, timp în care să-și gestioneze să gestioneze financiar societatea, astfel încât să poată să plătească.

Noi, cu toate acestea, am făcut notificări, deci am făcut diligențele necesare, tocmai pentru a ne asigura că există această plată și că nu intrăm într-o zonă care ar putea să prejudicieze semnificativ piața media.

Deci acesta este contextul în care ne aflăm și, cum spuneam, este un punct final al unui prelungit proces de verificare a amenzilor neplătite, în legătură cu care am făcut nenumărate apeluri ca autoritate. Cam aici suntem, din punct de vedere a evidenței pe care o avem.”, a spus vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan.

Nu în ultimul rând, membrii CNA au decis și retragerea licenței postului de radio Gold FM, pentru același motiv.

După adoptarea acestei decizii și redactarea documentului, măsura intră în vigoare de la data comunicării, urmând să fie și comunicată companiilor de cablu.