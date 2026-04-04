Le promit câștiguri rapide și le fură într-o clipă datele sau banii de pe card. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unor metode noi de fraude online.

O pagină de Instagram care clona interfaţa paginii oficiale Loteria Română a fost închisă după ce Directoratul Național de Securitate Cibernetică a aflat de existenţa ei.

Cezar Bărbuceanu, expert politici, strategii şi cooperare în securitate cibernetică: „Era o postare unde utilizatorii erau încurajaţi să acceseze un link care-i trimitea pe un site fals unde trebuiau să îşi introducă datele, pentru a face o depunere, activând un aşa zis bonus, pretext care să-i facă pe utilizatori să depună bani şi să îşi divulge datele pentru un eventual bonus”.

Pentru a nu cădea în capcana atacatorilor cibernetici trebuie să fim atenți la paginile false care imită paginile oficiale, sau la promisiuni de câștiguri rapide sau bonusuri. Și nu în ultimul rând, nu trebuie să dăm informații personale la telefon.

Corespondent PROTV: „Și Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția asupra unor apeluri telefonice din partea unor persoane care se dau drept inspectori ANAF. Se recomandă drept angajați ai instituției și cer informații personale despre clienți. Este important să nu cădeți în această capcană - inspectorii antifraudă nu solicită telefonic informații personale sau bancare.”

DNSC pune la dispoziție o platformă online unde oamenii pot afla cele mai noi scenarii cu care atacatorii încearcă să-i păcălească. Cei interesaţi pot obține recomandări de securitate pentru fiecare caz în parte și în același timp își pot testa vigilența, sub umbrela unei campanii: „Uniţi împotriva escrocheriilor”.