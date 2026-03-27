"De cele mai multe ori, acestea sunt promovate prin anunţuri sponsorizate pe platformele de social media, distribuite şi amplificate prin reclame online care folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a câştiga încrederea utilizatorilor. Campania vizează utilizatorii interesaţi de obţinerea unor câştiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor, exploatând promisiunea unor rezultate garantate într-un timp scurt. Utilizatorii sunt îndemnaţi prin acest articol să se înscrie pentru a face parte dintr-un program de 'investiţii cu câştig garantat'. Pentru a fi şi mai convingători, atacatorii includ în articol o serie de testimoniale false, recenzii concepute chiar de atacatori, care ar demonstra cum alte persoane au câştigat bani pe termen scurt cu ajutorul acestui program", menţionează sursa citată, pe Facebook.

Potrivit experţilor în securitate cibernetică, fraudatorii folosesc în acest caz şi mirajul tehnologiei pentru a justifica rata mare de profit pe termen scurt: "Platforma Dunărevalor este un sistem AI pentru tranzacţionare automată cripto şi forex ce indică 70-85% tranzacţii profitabile, depozit minim 1.150 de lei. Acest instrument a generat milioane în profituri pentru un cerc restrâns de beneficiari din conducerea BNR şi bănci comerciale selectate".

"Practic, după ce furnizează date personale pe un formular, potenţialele victime sunt apelate de o persoană care se recomandă a fi consultant financiar. Mai departe, prin tehnici de inginerie socială victimele sunt convinse să ofere date personale, date de card, să îşi deschidă conturi pe anumite platforme false de investiţii şi criptomonede", notează Directoratul.

Printre recomandările specialiştilor, în vederea evitării unor probleme, se află: consultarea întotdeauna a adresei exacte a paginii web (URL) pe care utilizatorii intenţionează să o acceseze; atenţie la reclamele online care promit câştiguri imediate şi folosesc, în mod abuziv, imaginea unor personalităţi publice (politicieni, antreprenori, vedete TV etc.) pentru a căpăta legitimitate; verificarea oricărei informaţii existente în mediul online din surse multiple, cu reputaţie.

În acelaşi timp, nu trebuie introduse date personale sau financiare pe site-uri controversate şi trebuie verificate astfel de link-uri cu o soluţie de securitate (antivirus).

De asemenea, datele sensibile nu sunt niciodată furnizate telefonic, iar instalarea de aplicaţii sau a altor tipuri de programe pe dispozitive la cerere trebuie evitată. Utilizatorii sunt avertizaţi să nu transfere bani la solicitarea unor necunoscuţi.

DNSC precizează că raportarea tentativelor de fraudă se poate face în platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911.