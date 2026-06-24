La aproximativ 15 minute după începerea seismului, la ora locală 14:46, aproape întreaga țară s-a deplasat spre est, potrivit măsurătorilor realizate de stațiile GPS.

Deplasarea a fost mică — între 5 și 6 milimetri — însă permanentă, iar la momentul respectiv a trecut în mare parte neobservată sau a fost considerată o eroare a datelor. Totuși, geofiziciana Sunyoung Park, de la Universitatea din Chicago, a considerat că semnalele înregistrate indicau un fenomen real.

De fapt, mișcarea solului reflecta un fenomen seismic „extraordinar” și până acum nedocumentat, potrivit unui nou studiu.

„Ceea ce a fost neobișnuit la această mișcare este faptul că aproape întreaga Japonie se deplasa aproape uniform, în același timp”, a declarat Park, care a coordonat cercetarea.

Ea a adăugat că deplasarea, care a afectat Japonia continentală — de la Hokkaido până la Kyushu, pe o distanță de aproximativ 3.000 de kilometri — nu corespundea momentului producerii cutremurului inițial și s-a produs înaintea oricăror replici importante.

Deplasarea plăcilor tectonice

După ani de analiză a datelor GPS și seismice, Park și colegii săi au descoperit că undele generate de cutremur au coborât până la nucleul Pământului și apoi au ricoșat înapoi spre scoarță, deplasând patru mari plăci tectonice.

Deși seismologii știau că undele produse de cutremure foarte puternice pot traversa planeta și se pot reflecta în nucleul extern, format din metal lichid, se credea că energia lor se disipă înainte de a reveni la suprafață.

„Acest tip de undă care coboară atât de adânc și declanșează un astfel de fenomen este ceva nou, iar evenimentul este foarte neobișnuit și prin faptul că s-a manifestat pe o zonă atât de vastă”, a explicat Park.

De regulă, cutremurele provoacă mișcări spectaculoase ale terenului — rupturi ale scoarței și deplasări de câțiva centimetri sau chiar mai mult — însă acestea sunt mult mai localizate decât fenomenul detectat de Park și colegii săi la nivelul întregii țări.

Geofizicianul Goran Ekstrom, de la Universitatea Columbia, a explicat că în timpul cutremurului din 2011 cele două plăci tectonice care alunecă una pe lângă cealaltă sub Japonia s-au deplasat cu aproximativ 10 metri.

„Această mișcare rapidă a generat cutremurul și tsunamiul și a făcut ca întreaga insulă Honshu să se deplaseze spre est cu aproximativ 20 de centimetri”, a declarat Ekstrom, care nu a participat la studiu.

Deplasarea descoperită de Park și colegii săi, deși mai mică, este remarcabilă deoarece s-a produs pe o suprafață extrem de mare, fiind cea mai extinsă deplasare de acest tip înregistrată vreodată. Potrivit unui comunicat privind studiul, fenomenul a eliberat aproximativ aceeași cantitate de energie ca un cutremur cu magnitudinea de 7,5.