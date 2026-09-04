„Având în vedere redeschiderea totală a Pasajului Basarab, începând de luni, 7 septembrie, se reia circulația tramvaielor pe pasaj, iar liniile 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate, iar liniile 54 și 610 vor fi suspendate”, precizează STB, scrie Agerpres.

Liniile 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază

Astfel, linia 1 va funcționa între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, pe traseu dus: „Romprim”, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Pasaj Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”; traseu întors: „Bd. Banu Manta”, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresul, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței, „Romprim”.

Linia 4 va funcționa între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”, pe traseu dus: „Șura Mare”, Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Str. Alexandru Anghel, Str. Zețarilor, „Zețarilor”; traseu întors: „Zețarilor”, Str. Zețarilor, Str. Alexandru Anghel, Șos. Giurgiului, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare, „Șura Mare”.

Linia 10 va funcționa între terminalele „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, pe traseu dus: „Romprim”, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”; traseu întors: „Bd. Banu Manta”, Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței, „Romprim”.

Liniile 4, 11 și 47 vor fi reînființate

De asemenea, tramvaiele liniei 11 vor circula între terminalele „Zețarilor” și „Cartier Giulești”, pe traseu dus: „Zețarilor”, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Calea Giulești, „Cartier Giulești”; traseu întors: „Cartier Giulești”, Calea Giulești, Bd. Doina Cornea, Bd. G-ral Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Calea Rahovei, Calea Ferentari, Prelungirea Ferentari, „Zețarilor”.

Linia 47 va funcționa între terminalele „Ghencea” și „Piața Unirii”, pe traseu dus: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piața Unirii”, iar pe traseu întors: „Piața Unirii”, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, „Ghencea”.

Potrivit STB, programele de funcționare, modificările de trasee sau de stații, precum și toate măsurile inițiate pentru optimizarea serviciului de transport public sunt comunicate în aplicația Info TB, pe site-ul STB și pe paginile oficiale de social media (Facebook, Instagram și X).