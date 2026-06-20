Duminică, valul de căldură se extinde şi se intensifică, fiind anunţate temperaturi ce ajung la 36 de grade.

Potrivit ANM, sâmbătă, în intervalul 12.00 - 21.00, este cod galben de caniculă în mai multe zone ale ţării.

"Sâmbătă (20 iunie), în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi", anunţă ANM.

Avertizarea vizează judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Duminică (21 iunie), în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia şi în vestul şi centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. "Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi", transmit meteorologii.

Avertizarea cod galben va fi valabilă pentru judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş şi Vâlcea.