Pompierii din San Francisco au primit o sesizare la ora 15:37, ora locală, cu privire la o ambarcațiune în pericol, a declarat șeful departamentului, Dean Crispen, în cadrul unei conferințe de presă, scrie BBC.

O unitate maritimă, care a ajuns prima la fața locului, a observat un bărbat în apă „în stare gravă de pericol” și a început resuscitarea cardiopulmonară, a spus Crispen. Bărbatul a fost declarat decedat când a fost adus la mal.

El a precizat că pe barca cu ponton cu trei punți se aflau 20 de persoane, în mare parte membri ai familiei, care „participau la un fel de slujbă de comemorare”.

Autoritățile au precizat că operațiunea de căutare și salvare desfășurată de Departamentul de Pompieri din San Francisco și de Paza de Coastă a SUA va continua pe tot parcursul serii.

Trei persoane aflate pe ambarcațiune au fost rănite și transportate la un spital local, unde, potrivit lui Crispen, se aflau în „stare stabilă”.

Ceilalți 13 pasageri de pe ambarcațiune s-au întors teferi la țărm și nu au suferit răni.

Într-o conferință de presă anterioară, șeful pompierilor a declarat că pe ambarcațiune se aflau 19 persoane, iar apelul primit la ora 15:37 semnala o ambarcațiune în flăcări.

Mai târziu, marți seara, acesta a precizat că, potrivit mărturiilor martorilor, pe ambarcațiune se aflau 20 de persoane, aceasta fiind un iaht cu cabină de 50ft.

El a spus că nu existau semne de incendiu când pompierii au ajuns la ambarcațiune, martorii raportând o mare agitată și o ambarcațiune care a început să ia apă și s-a răsturnat în golf.

După cum relatează agenția de știri Reuters, Justin Marceline, muncitor portuar care, alături de pescarul Mike Montoya, a ajutat la salvarea persoanelor de pe ambarcațiune, a declarat că „era un haos total când am ajuns acolo”.

„De fiecare dată când trebuia să prindem o persoană, fiecare dintre ele era fie epuizată, fie în stare de panică și se zbătea”, a spus Marceline.