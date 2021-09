Cine sunt tinerii care au salarii de cinci ori mai mari decât cele din țară. Ce domeniu de activitate au

Peste 20 de mii de tineri din România lucrează în prezent pentru companii mari din vestul Europei sau din Statele Unite. Mulți dintre ei s-au întors aici din cauza crizei sanitare, dar îşi continuă colaborarea cu multinaționalele.

Astfel au salarii și de cinci ori mai mari decât cele din țară. Nici stilul lor de viață de aici nu diferă de cel pe care îl aveau în străinătate. Și-au păstrat obiceiurile, ba chiar pun în practică ce au învățat acolo.

Fan Red Hot Chili Peppers, Cosmin cântă la chitara ori de câte ori are vreme. Spectator fidel îi este pisica portocalie care stă mereu lângă el atunci când exersează.

Tânărul s-a întors acasă toamna trecută, după aproape un an în care a lucrat în Statele Unite. Apartamentul său din Cluj arată la fel ca cel de peste ocean: are spațiu de lucru, dar și spațiu pentru... pasiunile descoperite acolo, cum ar fi cafeaua americană, pe care a învăţat să o prepare.

Cosmin Rusu, Angajat IT: ”Cafeaua e mult mai bună dacă o macini pe loc. Ştiu de chestia asta de la un coleg cu care am lucrat în State".

În America, tânărul a colaborat cu Google și Apple, pe partea de software. Când a plecat, a convenit cu angajatorul său să facă aceeași muncă, dar din Cluj. Acum are mai multe proiecte simultan însă cu toate acestea jonglează cu timpul și pleacă des în călătorii. Recent a fost într-un citibreak la Roma.

Cosmin Rusu, Angajat IT: "Sunt mult mai confortabile companiile să lucreze cu cineva remote, chiar dacă nu e din aceeași țară. Un avantaj e faptul că de multe ori poţi să ai un salariu similar ca şi cum ai fi în State".

În America, Petru a învățat să nu piardă nicio secundă. Cât a locuit acolo, tânărul a lucrat pentru Facebook și Google. Întors acasă, a continuat colaborările cu firmele din Vest, dar în același timp dă mai departe ce a deprins peste ocean și face cursuri cu tineri care vor să studieze programare.

Petru Trâmbiţaş, român întors din Statele Unite ale Americii: "Am învăţat foarte mult despre planificarea timpului, despre cum să fiu mai eficient. Cred că e foarte importantă partea de customer service să şi vorbeşti frumos cu fiecare client, să îi arăţi că e important pentru tine".

Și Alexandra a fost pe punctul de a pleca în Germania sau în Austria. Dar și-a dat seama că poate face același lucru și de acasă. Ba chiar are și mai mult timp liber.

Alexandra Crișan, Angajată IT: "Am fost chiar de curând plecată în Roma, am mai avut câteva city break-uri, am fost plecată chiar şi la clienţii din Leipszick”.

Specialiştii în recrutare spun că deja peste 20 de mii de tineri lucrează din România pentru companii internaţionale.

Bogdan Badea, Fondator platformă de recrutare: ”Munceşti 4-5 ore pentru cât ai fi muncit în România 8 ore. Reuşeşti chiar să pui bani deoparte. Am auzit şi de cazuri în care eşti plătit chiar şi de 5 ori mai mult ca în România, fix pentru acceași activitate”.

În general este vorba despre locuri de muncă în domeniul IT. Salariile pleacă de la 3.000 de euro pe lună însă pot ajunge și la 10.000.

În țară, numărul firmelor din IT a ajuns la aproape 20.000, anul trecut. Cifra de afaceri a urcat de la 29,5 miliarde de lei în 2019, la 32,4 miliarde de lei în 2020. Un începător câștigă aproximativ 1000 de euro pe lună.