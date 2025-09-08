Cine erau cei doi studenți care au murit după ce mașinile lor s-au ciocnit, în Argeș. „Venea cu viteză foarte mare”

Tragedie într-o comună din județul Argeș. Doi studenți au murit în urma unui cumplit accident.

Unul dintre tineri, în vârstă de 23 de ani, a intrat cu viteză într-o curbă, a pierdut controlul autoturismului și a lovit frontal vehiculul condus de celălalt șofer.

O fată, pasageră în mașina care ar fi provocat nenorocirea, este acum în spital. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Tragedia a avut loc în comuna Budeasa, din județul Argeș. O cameră de supraveghere a surprins momentele de dinaintea impactului. În imagini se observă mașina condusă de tânărul de 23 de ani, care ajuns pe sensul opus, după ce ar fi intrat cu viteză într-o curbă.

Cel mai probabil, șoferul nu a reușit să redreseze vehiculul și a izbit frontal autoturismul băiatului de 21 de ani, care circula regulamentar.

Sătean: „Venea cu viteză foarte mare, avea pe acolo 120. Ăsta ar fi zis că ar fi mers regulamentar pe partea dreaptă”.

Bărbat: „Dacă umblă că nebunii cu 90 la oră”.

Șoferul de 23 de ani, student la Academia Navală, a murit pe loc. În mașină se afla și prietena lui, care a fost transportată la spital cu răni ușoare.

Celălalt conducător auto s-a stins în ambulanță. Era student la medicină la Craiova și se ducea să susțină un examen.

Sătean: „Primul a murit taică-său și acuma a venit și necazul ăsta mare. Mai are un frate care am înțeles că a fost de serviciu la pompieri, așa am înțeles. A venit, a venit, că l-am auzit cum striga „e frate-meu, e frate-meu”.

Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ ARGEȘ: „În urma pătrunderii pe contrasens, a avut loc un impact între 2 autoturisme. Din păcate, în urma impactului, ambii conducători auto, tineri, de 23 și 21 de ani, au decedat”.

În acest caz se fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













