Ce i s-a cerut românului din anturajul lui Trump să spună despre România. Ciolacu: ”Efectul se va vedea curând” | FOTO

Ciolacu a precizat că a vorbit cu Dragoş Sprînceană, un om de afaceri căruia i-a transmis să spună adevărul despre România în mediul politic din SUA.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, vineri, la Timişoara, pe cine a ales să trimită în SUA pentru îmbunătăţirea relaţiilor strategice bilaterale.

”Cred că e vina mea. Dar mă bucur mult că mi-aţi pus această întrebare. În primul rând, ce să îmbunătăţim? Există o relaţie instituţională între statul român şi statul american. Avem un Parteneriat Strategic cu Statele Unite ale Americii. A fost o perioadă în care cineva a vrut să ne împartă, România să ţină cu Europa, ba să ţină cu America. O aberaţie. România este în Europa, nu are cum să ţină cu Europa fiind în Europa. E în Uniunea Europeană, nu are cum să nu ţină cu casa ei.

Facebook/Dragoș Sprînceană

Dar, totodată, securitatea României se bazează în primul şi în primul rând pe Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Vedem o altă abordare a administraţiei Trump cu toţii, câteodată ne mai şi minunăm, şi dumneavoastră, şi noi, oamenii politici, de anumite declaraţii, de anumite abordări. De exemplu, administraţia Trump are un trimis special în relaţia cu Marea Britanie. Nu credeţi că Statele Unite nu are ambasador în Marea Britanie? Are ambasador”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Facebook/Dragoș Sprînceană

Foto: Dragoş Sprînceană și Mike Waltz, la Mar-a-Lago

El a mai fost întrebat pe cine a ales să discute cu administraţia americană.

”Eu nu am ales pe nimeni în mod special. Eu am spus că este nevoie de o nouă abordare. Eu nu l-am criticat nici pe ministrul de Externe. Am spus că e un diplomat de excepţie, dar foarte adaptat relaţiilor din zona Uniunii Europene şi a Europei în primul rând. Şi atunci, ştiţi activitatea domnului ambasador din Statele Unite, de altfel luminoasă şi atunci, cum era şi normal, într-un dialog avut şi cu preşedintele interimar al României, am deschis o nouă abordare, aceea de a apela la diaspora românească. Diaspora românească este foarte influentă şi foarte activă în mediul din Statele Unite, atât de business, cât şi în mediul politic. Mai mult, diaspora românească întotdeauna a avut o înclinaţie cumva către Partidul Republican”, a precizat premierul.

”La Mar-a-Lago sunt mulți români, de fiecare dată”

El a adăugat că a căutat persoane care sunt în anturajul Partidului Republican.

”Şi mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României. Noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR e trecut că trebuie să avem şi noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale şi da, cu domnul Dragoş Sprînceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat: dom'le, înţeleg că veţi participa în perioada următoare...”, a explicat Ciolacu.

Facebook/Dragoș Sprînceană

El a susţinut că mulţi cetăţeni români participă la întâlniri la Mar-a-Lago.

”Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, pentru zona politică, unde români născuţi în România sau în Statele Unite, cetăţeni români, cu dublă cetăţenie şi americană şi română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago, unde sunt foarte mulţi români, de fiecare dată. Şi am avut această discuţie. Au participat, cred că românii patrioţi a fost tema ultimei întâlniri de la Mar-a-Lago, şi am vorbit cu mai multe persoane care au participat aseară. Şi eu cred că efectul se va vedea curând”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

El a afirmat că i-a transmis lui Dragoş Sprînceană să spună adevărul despre România.

”În momentul în care statul îşi asumă, la fel ca Statele Unite, un trimis special, un reprezentant al statului, dacă reprezintă preşedintele României, se face prin decret, dacă reprezintă Guvernul, va trece prin HG, prin guvern şi atunci va avea şi un mandat foarte clar. Mandatul, şi din discuţia mea şi cu domnul Dragoş Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România”, a explicat Ciolacu.

Ciolacu, despre al doilea emisar român: ”Este cosmonaut”

El a menţionat că are discuţii cu mulţi români din diaspora.

”Am vorbit cu zeci de români din diaspora mea. Am vorbit cu cel mai bogat român din Statele Unite, care, de exemplu, s-a văzut zilele trecute cu ministrul Educaţiei din România, cu domnul David. Ajută sistemul de sănătate la Oradea, fiind în domeniul de softuri şi de IT, deja implementează un soft pilot în Oradea.

Deci, aceste discuţii le am mereu şi este chiar în fişa postului să am discuţii cu diaspora. Părerea mea că e o resursă imensă diaspora românească, şi nu numai în Statele Unite. Şi în Marea Britanie, şi în Germania. Oamenii doresc să se implice pentru ţara lor unde s-au născut, unde au crescut”, a mai precizat Ciolacu.

Întrebat cine este cel de-al doilea emisar pentru SUA, premierul a răspuns: ”Nu are rost să vorbim de persoane. Iarăşi personalizăm. Eu nu sunt curios de nimic. Pe mine, din funcţia de prim-ministru, mă interesează un singur lucru. Eficienţă. Este eficient, este ok”.

El a mai fost întrebat dacă celălalt emisar este un fost parlamentar. ”Este cosmonaut”, a răspuns Ciolacu.

