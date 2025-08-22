Cine este cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă la un club din Centrul Vechi. „A vrut să sperie pe cineva”

Au fost noi audieri în cazul, atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei.

Suspectul, un cetățean turc care a fost arestat după ce a deschis focul cu o armă letală asupra unei terase în care se aflau clienți, nu a vrut, însă, să le spună anchetatorilor de ce a făcut asta. Totuși, nu este exclus să fie un atac la comandă.

La două zile după ce a deschis focul asupra terasei din Centrul Vechi, cetățeanul turc cercetat pentru tentativă de omor calificat a fost adus pentru a doua oară la audieri la sediul Servicului Omoruri, direct din arest. Nici acum nu a vrut să declare nimic.

Polițiștii i-au stabilit însă identitatea. Se numește Mehmet Erdogan și provine dintr-un oraș situat în sud estul Turciei, foarte aproape de granița cu Siria. Nu se știe când a intrat la noi în țară sau de unde a făcut rost de armele letale cu care a tras în două nopți diferite spre restaurantul din Centrul Vechi. Dar se conturează tot mai mult ipoteza că atacul ar fi fost unul la comandă și că individul ar fi vrut de fapt să transmită un mesaj.

Vasile Zelca, președintele SNPPC: „Pare că știe să folosească arma. Cel mai probabil a vrut să sperie pe cineva dar simpla folosire a acestei arme de foc este o faptă foarte gravă.”

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe 20 august se vede cum acesta discută intens la telefon cu o persoană înainte să tragă șase gloanțe spre tavan dar și în direcția persoanelor aflate pe terasă, de parcă ar da explicații.

La audieri a ajuns și managerul care era de serviciu în seara respectivă, dar nu a putut să ofere foarte multe informații anchetatorilor.

Cetățeanul turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și nu a contestat până acum această măsură.

Mehmet Erdogan ar mai fi deschis focul și cu o săptămână înainte în zona aceluiași local, spun procurorii. Era ora 4 și 30 de minute dimineața când acesta a urmărit doi bodyguarzi care ieșiseră din localul respectiv și a tras un foc de armă în direcția lor fără să îi nimerească. Apoi a fugit și a aruncat arma letală într-un coș de gunoi din apropiere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













