Individul în vârstă de 27 de ani este acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice. Ar fi tras și două focuri în plan vertical ca să îi sperie pe cetățeni, însă când i-a văzut pe agenți a fugit prin mulțime.

Scenele tensionate s-au petrecut în Piața Centrală din Suceava. Martorii spun că bărbatul era extrem de agitat, țipa și îi amenința pe toți cei din jur. S-ar fi certat și cu o femeie pe care ar fi agresat-o verbal, aparent fară motiv, victima susținând că nu îl cunoaște.

După acel conflict, ar fi plecat acasă, dar a revenit în piață cu un cuțit și un pistol de tip airsoft. Ar fi tras și de două ori în aer cu pistolul din plastic. După incident, suspectul a fugit, însă a fost găsit de polițiști și dus la audieri.

A mai făcut 4 ani de închisoare pentru tâlhărie și distrugere

Anchetatorii au făcut și percheziții la locuința acestuia, unde au găsit arma albă și pistolul, cumpărat recent cu mai puțin de 400 de lei și pentru care nu are nevoie de autorizație.

Femeia amenințată nu a depus plângere, dar polițiștii au deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii publice. Bărbatul va fi dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Invididul de 27 de ani este recidivist și a fost condamnat, în trecut, la 4 ani de închisoare pentru furt, tâlhărie calificată și distrugere, după ce a vandalizat mai multe săli de jocuri și a furat băuturi alcoolice.