Scandalul a început după ora 23, după ce au ajuns acasă cei doi vecini, prieteni de pahar. Unul dintre ei, în vârstă de 46 de ani, s-a înfuriat și s-a dus la poarta celuilalt cu o butelie de aragaz în brațe amenințând că arunca totul în aer.

Tatăl prietenului său, în vârstă de 68 de ani, a ieșit la poartă cu o sapa în mână și l-a lovit cu coada în cap pe cel care amenință. A urmat o încăierare între membrii celor două familii, în timpul căreia și o femeie de 64 de ani a fost lovită cu o piatră în față.

Poliția a ajuns la aproximativ două ore de la declanșarea conflictului, spun martorii. Agenții au reușit să îi calmeze pe bătăuși, iar un bărbat și o femeie, răniti în încăierare, au primit îngrijiri medicale. Amândoi au refuzat să meargă la spital. Pe numele bărbatului de 68 de ani a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.