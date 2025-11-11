Cine a observat flacăra de la avionul care a declanșat alerta pe aeroportul Băneasa. Reacția Wizz Air

A fost alertă marți dimineață pe aeroportul Băneasa din Capitală. Cei peste 200 de pasageri ai unui avion care venea de la Barcelona au fost evacuați de urgență imediat după aterizare.

Potrivit Companiei Aeroporturi București, angajații firmei care descarcă bagajele, au văzut o flamă după ce la avion a fost cuplat un grup de alimentare electrică. Incidentul este investigat.

Cei 225 de pasageri așteptau să coboare din aeronavă în momentul în care pilotul a activat semnalul pentru evacuarea de urgență.

Alarma a fost dată după ce personalul de la sol a observat că a apărut o flamă sub cabina aeronavei atunci când a fost cuplat, conform procedurilor, un grup de alimentare electrică. Angajații au retras grupul imediat pentru a evita o tragedie.

Din precauție, comandantul a deschis și ieșirea de urgență cu tobogan, însă oamenii au mers toți spre scară. Însoțitorii de zbor le-au cerut insistent să părăsească imediat avionul.

Corespondent PRO TV: „Inițial oamenii nu au înțeles mesajul și s-au grăbit să își ia lucrurile. Personalul aeroportului s-a ocupat- după ce toată lumea a fost în siguranță- să aducă și bagajele în aeroport.”

La fața locului au ajuns și pompierii însă nu au fost nevoiți să intervină. Nimeni nu a fost rănit.

Pasagerii au fost debarcați în siguranță pe scările obișnuite și nu au fost raportate accidentări. Întrucât investigația este în desfășurare, nu putem oferi alte informații suplimentare în acest moment.

Compania Wizz a anunțat că o investigație este în curs dar și că pentru moment nu pot să ofere informații suplimentare despre acest incident.

