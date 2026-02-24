Corespondent PROTV: „Crima a avut loc în ziua în care individul a fost eliberat condiţionat din închisoare. Și-a aşteptat fosta soție în apropierea blocului unde locuia şi a lovit-o cu un ciocan, după care i-a dat foc. Doi vecini i-au sărit în ajutor femeii, care a fost dusă la spital. Însă după câteva zile, a murit din cauza rănilor grave.

Agresorul - în vârstă de 57 de ani - şi-a recunoscut fapta, iar în faţa judecătorilor a susţinut că nu regretă crima şi nu are nicio remuşcare.

Din acest motiv, magistraţii au hotărât că inculpatul este „un pericol major pentru societate" şi l-au condamnat pe viaţă, pentru omor calificat cu premeditare și prin cruzimi.

În plus, bărbatul a fost obligat să plătească Spitalului „Sf. Spiridon" aproape 70.000 de lei - costul încercărilor disperate ale medicilor de a salva viața victimei. Sentința poate fi atacată cu apel”.