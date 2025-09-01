Chiar în ultima zi de vară, organizatorii târgurilor de Crăciun din marile orașe au anunțat deja atracțiile noului sezon

Stiri Diverse
01-09-2025 | 14:50
×
Codul embed a fost copiat

Chiar în ultima zi a verii, organizatorii târgurilor de Crăciun din marile orașe au anunțat deja atracțiile noului sezon.

autor
Roxana Vlădășel

Inspirate în mare parte din atmosfera bavareză sau din poveștile clasice ale copilăriei aceste târguri acaparează piețele centrale și reușesc să aducă timpuriu bucuria sărbătorilor de iarnă.

Cele din Sibiu și Craiova își vor deschide porțile la jumătatea lui noiembrie.

Din Târgul de Crăciun de la Sibiu nu vor lipsi cele 120 de căsuțe doldora de bunătăți, dulciuri și jucării, nici patinoarul de dimensiuni generoase ori trenulețele și desigur, bradul uriaș. Ca noutate:

Corina Oltean, reprezentant organizatorii târgului de Crăciun din Sibiu: "Oamenii vor putea veni de acasă cu diverse preparate făcute de ei sau cumpărate pe care să le încălzească sau să le prepare puțin și pe care să le împartă cu cei din jur".

Târgul se va extinde și în alte piețe și locuri din centrul Sibiului, și pentru a crea o atmosferă caldă, va conține o zonă de picnic și grătare ecologic, pentru cei care vor dori să împartă ceva bun, de acasa, cu trecătorii.

Citește și
horoscop
Vacanța perfectă pentru fiecare zodie: Unde să mergi în concediu în funcție de horoscop

Patronii de restaurante se tem, totuși, de concurență.

Horațiu Bujac, reprezentantul Organizației Patronale Horeca din Sibiu: "Nu suntem de acord să vină să monteze grătare în fața unităților noastre de alimentație publică”.

Ediția trecută a atras peste 500.000 de turiști. Odată cu noile rute aeriene către Sibiu, organizatorii se așteaptă la o creștere a vizitatorilor din străinătate.

Și la Craiova, în atelierul lui Moș Crăciun se lucrează de zor la decorațiunile pentru târgul de Craciun.

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: Spărgătorul de nuci este tema principală. Vom avea o tematică de circ cu căsuțe carusel unicat realizate de artiști locali, vom avea o altă zonă care se numește Crăciun tradițional, dar și piațetă dedicată copiilor - satul lui moș Crăciun”.

Clădirile vor fi "îmbrăcate" în jucării și dulciuri de mari dimensiuni. Atracția principală va fi bradul de 15 metri din centrul orașului care va arăta ca un imens magazin de jucării. Iar clădirile vor fi acoperite cu dulciuri uriașe - butaforii.
Atât la Sibiu, cât și la Craiova, târgul de Craciun începe pe 14 noiembrie și se încheie anul viitor, pe 4 ianuarie.

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, craiova, targuri, craciun,

Dată publicare: 01-09-2025 14:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Vacanța perfectă pentru fiecare zodie: Unde să mergi în concediu în funcție de horoscop
Stiri Diverse
Vacanța perfectă pentru fiecare zodie: Unde să mergi în concediu în funcție de horoscop

Fiecare zodie are propriile preferințe atunci când vine vorba de vacanță. Alegerea destinației conform horoscopului poate transforma concediul într-o experiență memorabilă, adaptată personalității și energiei fiecărei persoane.

Inconștiență șocantă pe un drum din Botoșani. Copil mic, filmat cum mergea ieșit pe trapa mașinii
Stiri Diverse
Inconștiență șocantă pe un drum din Botoșani. Copil mic, filmat cum mergea ieșit pe trapa mașinii

S-au derulat scente șocante pe un drum județean din Botoșani. Un șofer a fost surprins rulând mai bine de 30 de km, în timp ce un copil, care era în picioare pe bancheta din spate, ieșise prin trapa mașinii.  

Un milionar a fost filmat în timp ce fura șapca cu autograf a unui copil, la US Open. VIDEO
Stiri Diverse
Un milionar a fost filmat în timp ce fura șapca cu autograf a unui copil, la US Open. VIDEO

Piotr Szczerek, CEO-ul unei companii din Polonia, a fost filmat furând o șapcă semnată de un tenismen, care era destinată unui copil. Gestul a stârnit un val de critici și a declanșat un scandal în mediul online.

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar:
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: "Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei
Stiri externe
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.  

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 Nicușor Dan, președintele României
Administraţia Prezidenţială
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28