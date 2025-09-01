Chiar în ultima zi de vară, organizatorii târgurilor de Crăciun din marile orașe au anunțat deja atracțiile noului sezon

Chiar în ultima zi a verii, organizatorii târgurilor de Crăciun din marile orașe au anunțat deja atracțiile noului sezon.

Inspirate în mare parte din atmosfera bavareză sau din poveștile clasice ale copilăriei aceste târguri acaparează piețele centrale și reușesc să aducă timpuriu bucuria sărbătorilor de iarnă.

Cele din Sibiu și Craiova își vor deschide porțile la jumătatea lui noiembrie.

Din Târgul de Crăciun de la Sibiu nu vor lipsi cele 120 de căsuțe doldora de bunătăți, dulciuri și jucării, nici patinoarul de dimensiuni generoase ori trenulețele și desigur, bradul uriaș. Ca noutate:



Corina Oltean, reprezentant organizatorii târgului de Crăciun din Sibiu: "Oamenii vor putea veni de acasă cu diverse preparate făcute de ei sau cumpărate pe care să le încălzească sau să le prepare puțin și pe care să le împartă cu cei din jur".

Târgul se va extinde și în alte piețe și locuri din centrul Sibiului, și pentru a crea o atmosferă caldă, va conține o zonă de picnic și grătare ecologic, pentru cei care vor dori să împartă ceva bun, de acasa, cu trecătorii.

Patronii de restaurante se tem, totuși, de concurență.



Horațiu Bujac, reprezentantul Organizației Patronale Horeca din Sibiu: "Nu suntem de acord să vină să monteze grătare în fața unităților noastre de alimentație publică”.



Ediția trecută a atras peste 500.000 de turiști. Odată cu noile rute aeriene către Sibiu, organizatorii se așteaptă la o creștere a vizitatorilor din străinătate.

Și la Craiova, în atelierul lui Moș Crăciun se lucrează de zor la decorațiunile pentru târgul de Craciun.



Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: ”Spărgătorul de nuci este tema principală. Vom avea o tematică de circ cu căsuțe carusel unicat realizate de artiști locali, vom avea o altă zonă care se numește Crăciun tradițional, dar și piațetă dedicată copiilor - satul lui moș Crăciun”.

Clădirile vor fi "îmbrăcate" în jucării și dulciuri de mari dimensiuni. Atracția principală va fi bradul de 15 metri din centrul orașului care va arăta ca un imens magazin de jucării. Iar clădirile vor fi acoperite cu dulciuri uriașe - butaforii.



Atât la Sibiu, cât și la Craiova, târgul de Craciun începe pe 14 noiembrie și se încheie anul viitor, pe 4 ianuarie.

