Ţara mai avea rezerve de petrol pentru 40–45 de zile, a declarat pentru CNN, în dialog cu Christiane Amanpour, secretarul filipinez pentru afaceri externe, Maria Theresa Lazaro, subliniind „efectele în lanţ” ale creşterii preţurilor la energie asupra economiei.

Preşedintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos Jr., a declarat marţi starea naţională de urgenţă în domeniul energiei, avertizând că există un „pericol iminent” pentru „disponibilitatea şi stabilitatea aprovizionării cu energie a ţării”.

Măsurile includ impunerea unor acţiuni de economisire a energiei, introducerea de subvenţii pentru combustibil şi alte iniţiative pentru reducerea costurilor de transport, precum şi măsuri împotriva stocării speculative, a speculei şi a manipulării aprovizionării cu produse petroliere, scrie News.ro.