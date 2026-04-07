Alexandru Munteanu, a făcut aceste declarații într-un interviu oferit în timpul vizitei efectuate săptămâna trecută în România, unde a participat la o conferință internațională și a avut întrevederi cu oficiali români, potrivit Infotag.

„Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire. Subiectul posibilei unificări cu România devine din ce în ce mai relevant, iar cetățenii o percep din ce în ce mai mult ca o perspectivă realistă”, a declarat premierul moldovean.

Întrebat despre momentul în care ar putea fi luată o decizie politică privind unirea, acesta a precizat că totul depinde de voința alegătorilor, inclusiv de organizarea unui eventual referendum.

Decizia politică depinde de voința alegătorilor

„Aceasta este o decizie politică. Lucrăm la agenda europeană pentru că am primit acest mandat de la cetățenii noștri. Inițial, s-a presupus că ne vom reuni în cadrul Uniunii Europene, dar există și alte opțiuni; viitorul este imprevizibil. (…) Nu credeam că generația noastră se va confrunta cu război. Nu credeam că dronele vor zbura deasupra casei mele din Kiev… Acum locuiesc în Moldova și nu mă așteptam ca dronele să ajungă aici. Totul se schimbă foarte repede. Cred că atunci când se va atinge o masă critică și alegătorii vor simți că a sosit un moment istoric, vom fi pregătiți pentru această decizie”, a subliniat Munteanu.

Premierul și-a exprimat convingerea că, indiferent de parcurs, Republica Moldova și România vor ajunge să fie unite, invocând apropierea dintre cele două state, inclusiv la nivel identitar.

„Implementăm multe proiecte bune. Și cetățenii de ambele maluri ale Prutului înțeleg din ce în ce mai mult că suntem foarte apropiați unul de celălalt. Am fost o singură țară, acum nu mai suntem o singură țară, dar suntem foarte apropiați. Ne vom întâlni în Europa și vom realiza unificarea. Vom ajunge în acel punct și vom lua decizia corectă”, a declarat Alexandru Munteanu.

Discuțiile despre o posibilă unire a Republicii Moldova cu România au fost relansate și după declarațiile președintei Maia Sandu. Într-un interviu acordat presei britanice la începutul lunii februarie, aceasta a afirmat că ar vota „da” la un referendum privind unificarea. Ea a subliniat însă că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină această opțiune, majoritatea fiind în favoarea aderării la Uniunea Europeană, direcție promovată de autorități.

Ulterior, și alți oficiali, inclusiv premierul Alexandru Munteanu și ministrul Culturii Cristian Jardan, precum și mai mulți parlamentari, au avut poziții similare. Declarațiile au stârnit reacții critice din partea opoziției, iar Partidul Socialist și Partidul Comunist au cerut demisia Maiei Sandu, acuzând-o de încălcarea Constituției și trădare.